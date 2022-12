Para prezydencka spotkała się z mundurowymi. Agata Kornhauser-Duda złożyła osobiste życzenia

Tym razem Mundurowa Wigilia odbyła się w 1. Batalionie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Oprócz Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy w spotkaniu wzięli udział między innymi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, a także dowódcy armii i komendanci policji, straży pożarnej i straży granicznej.

Wigilia Mundurowa z udziałem pary prezydenckiej

– Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać po raz kolejny przez świętami Bożego Narodzenia po to, by złożyć życzenia, podzielić się opłatkiem, porozmawiać, by cieszyć się wzajemnie swoją obecnością. (...) Dobrze, że jesteśmy dziś razem. Tak, jak razem służycie Rzeczpospolitej i bezpieczeństwu nas wszystkich, jej obywateli – mówił Andrzej Duda do żołnierzy i przedstawicieli służb. Prezydent przypominał, że mundurowi służyli w czasie pandemii, walczyli z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej, czy angażują się w działania w obliczu wojny w Ukrainie, między innymi pomagając uchodźcom, czy pracując na lotnisku w Rzeszowie.

Andrzej Duda: Pracujecie razem jak nigdy wcześniej

– Te trudne wydarzenia ostatnich lat spowodowały, że pracujecie razem jak nigdy wcześniej. Pokazaliście, jak z niezwykłym oddaniem wykonujecie swoje zadania i służycie Ojczyźnie –zaznaczył.

Andrzej Duda dziękował żołnierzom i funkcjonariuszom za ich zaangażowanie i złożył im życzenia. – Dziękujemy Wam za znakomitą służbę, którą realizujecie ponosząc ogromny trud. Często bez wytchnienia i w trudnych warunkach, w sytuacjach wymagających hartu ducha i wiedzy. Dziękuję, że działacie z naszymi sojusznikami – podkreślił. – Życzymy, by tyle ile misji wykonujecie, tyle było zawsze spokojnych powrotów do domu. Życzymy, aby w tym domu zawsze był spokój i zdrowie, by rodzina zawsze mogła być razem, by nikomu rodzinnego ciepła nie zabrakło. Wszelkiego powodzenia na drodze kariery zawodowej – powiedział prezydent.

twitter

Osobiste podziękowania od pierwszej damy

Nie zabrakło też życzeń od pierwszej damy. – Chciałabym wyrazić bardzo osobiste podziękowania, wdzięczność i słowa uznania dla państwa postawy, jaką wykazali się państwo zwłaszcza wobec agresji Rosji na Ukrainę. Miałam okazję współpracować przy wielu akcjach i projektach i jestem wdzięczna za współpracę. Obserwowałam, że państwa działania wynikały one nie tylko z obowiązku, ale i potrzeby serca. Jestem za to głęboko wdzięczna. Taka podstawa wpływa na to, że cieszycie się tak wysokim zaufaniem społecznym – podkreśliła małżonka prezydenta.

– Życzę, aby można było w te święta choć przez chwilę odetchnąć od codziennych obowiązków, by przyniosły one wiarę w to, że kolejny rok przyniesie nam upragniony pokój – powiedziała Agata Kornhauser-Duda.

Czytaj też:

Nowa brygada ma bronić Polski przed agresją od strony Kaliningradu. MON już działaCzytaj też:

Dostawa z Korei dopłynęła do portu w Gdyni. „Nowoczesna broń dla Wojska Polskiego”