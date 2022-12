Sondaż. Duda i Trzaskowski mają powody do zadowolenia

CBOS postanowił sprawdzić, którzy politycy cieszą się obecnie największym zaufaniem Polaków. Z najnowszego sondażu wynika, że liderem zestawienia jest Andrzej Duda, któremu ufa 50 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost w porównaniu do poprzedniego badania o 4 pkt proc. Dokładnie taki sam wzrost poziomu zaufania odnotował Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy cieszy się obecnie zaufaniem 44 proc. respondentów. Podium zamyka Szymon Hołownia z wynikiem 43 proc. (wzrost o 2 pkt proc.).

Tuż za pierwszą trójką uplasował się Mateusz Morawiecki. Zaufanie do premiera zadeklarowało 37 proc. badanych. Piąte miejsce w sondażu CBOS zajął Mariusz Błaszczak, któremu ufa 36 proc. ankietowanych. O 1 pkt proc. mniejsze zaufanie wzbudza Władysław Kosiniak- Kamysz. Donaldowi Tuskowi ufa 31 proc. respondentów. Taki sam wynik – po 29 proc. – odnotowali Robert Biedroń oraz Jarosław Kaczyński. Pierwszą „dziesiątkę” zamyka Elżbieta Witek, której uda 28 proc. badanych.

Sondaż. Którym politykom nie ufają Polacy?

Największą nieufność wśród respondentów wzbudza Jarosław Kaczyński – 60 proc. Najgorsze w historii notowania uzyskał minister sprawiedliwości. Zbigniewowi Ziobrze ufa jedynie 25 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc.), natomiast nieufność do lidera Solidarnej Polski deklaruje 59 proc. badanych. Podium w niechlubnym zestawieniu zamyka Donald Tusk. Liderowi PO nie ufa 51 proc. respondentów, co oznacza spadek o 6 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Oznacza to, że odnotował on największy z całej stawki spadek poziomu nieufności.

