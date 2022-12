Premier Morawiecki pisze o Bożym Narodzeniu. „Tego naprawdę potrzebujemy”

Do Wigilii zostały już tylko trzy dni. To okres przygotowań do świąt, ale też różnych świątecznych spotkań w gronie kolegów z pracy czy znajomych. W wielu takich wydarzeniach uczestniczą też politycy. W Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie bożonarodzeniowe z rodzinami. Mateusz Morawiecki podsumował je we wpisie na Facebooku, dzieląc się kilkoma refleksjami.

Szef rządu zwrócił uwagę, że Boże Narodzenie to najbardziej rodzinne święto. „W tym czasie różnice w poglądach schodzą na dalszy plan i rodziny potrafią się ze sobą zjednoczyć. Tego naprawdę potrzebujemy i to jest naprawdę piękne” – napisał premier.

Premier Morawiecki: Zachowaliśmy się tak jak trzeba

Mateusz Morawiecki nie zapomniał o naszych sąsiadach, którzy od końca lutego dają odpór rosyjskiej agresji. „Za wschodnią granicą trwa okrutna wojna, dlatego tym bardziej jako naród musimy być solidarni i myśleć o najważniejszych sprawach – one muszą być dużo istotniejsze od naszych sporów. Dla mnie fundamentalną kwestią jest bezpieczeństwo polskich rodzin – a więc zarówno naszych granic, jak też bezpieczeństwo wewnętrzne i finansowe. Po to utrzymujemy i rozwijamy gęstą sieć wsparcia społecznego” – napisał premier.

Morawiecki zaznaczył, że Polacy zaimponowali innym narodom tym, jak otworzyli serca i drzwi dla uchodźców z Ukrainy. „Zachowaliśmy się tak jak trzeba – i za to chciałbym szczególnie podziękować. Życzę nam wszystkim, aby najbliższy czas był czasem pokoju, a nadchodzący rok pełen nadziei, dobra i miłości” – podsumował polityk.

