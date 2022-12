Jarosław Kaczyński w szpitalu. Rafał Bochenek o szczegółach

Rafał Bochenek na konferencji prasowej został zapytany przez dziennikarkę TVN24, czy to prawda, że Jarosław Kaczyński przebywa obecnie w szpitalu i „jest wyłączony z jakichkolwiek aktywności”. – Prezes Jarosław Kaczyński przebywa w szpitalu, ale to jest dużo wcześniej zaplanowana wizyta. Wszystko przebiega zgodnie z planem. Proszę się nie martwić. Naprawdę wszystko jest w porządku – przekazał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Rafał Bochenek nie przekazał żadnych szczegółów dotyczących powodu hospitalizacji prezesa PiS.

W połowie 2018 roku Jarosław Kaczyński w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie przeszedł endoprotezoplastykę stawu kolanowego. To jedna z najczęściej przeprowadzanych operacji ortopedycznych w Polsce. – Cieszę się, że państwo pytacie o pana prezesa. Rozumiem, że też trzymacie kciuki, żeby jak najszybciej do nas wrócił. Mam nadzieję, że niebawem tak się stanie. Wszystko idzie w dobrym kierunku – mówiła Beata Mazurek, ówczesna rzeczniczka PiS. W ciągu następnych lat pojawiały się kolejne doniesienia o problemach Jarosława Kaczyńskiego z kolanem.

Najnowszy wywiad prezesa PiS ukazał się w środę 21 grudnia w „Gazecie Polskiej”. Polityk został zapytany, jak ocenia szansę Zjednoczonej Prawicy na utrzymanie władzy. – (Jako – red.) Bardziej realną niż wygrana naszych przeciwników i utworzenie przez nich rządu. Musimy być zdeterminowani i zmobilizowani – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości w wywiadzie dla „Gazety Polskiej”.

– Paradoksalnie największym wyzwaniem, z którym musimy się zmierzyć, jest brak wiary części naszego środowiska w zwycięstwo i utrzymanie rządów. I to brak wiary oparty na dość irracjonalnej przesłance. Z jakiegoś powodu część ludzi uwierzyła, że w Polsce nie da się utrzymać władzy przez dłużej niż dwie kadencje. Dała sobie wmówić taki absurdalny i bardzo szkodliwy dla nas przekaz, a on nie ma żadnego potwierdzenia w historii Europy. Jest mnóstwo przykładów na wielokadencyjne rządy. Jakaś grupa ludzi dała sobie wmówić, że to się nie może udać – kontynuował Jarosław Kaczyński.

