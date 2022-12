Komenda Główna Policji szuka specjalisty od remontów. Pojawiło się ogłoszenie

Z ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Komendy Głównej Policji wynika, że poszukiwany jest specjalista w Sekcji Realizacji Inwestycji i Remontów Wydziału Inwestycji i Remontów KGP Biura Logistyki Policji. Ogłoszenie dotyczy jednej osoby, a nabór trwa do 30 grudnia.

Komenda Główna Policji szuka specjalisty od remontów

W ofercie opisano zakres obowiązków poszukiwanego pracownika. Będzie on „współuczestniczył w procesie inwestycyjnym lub remontowym na etapie przygotowania do realizacji zadania, od planowania robót, poprzez określenie zakresu prac do realizacji, wstępne szacowanie wartości zadań inwestycyjno-remontowych, określenie istotnych czynników wynikających z przepisów prawnych, niezbędnych do opracowania programów inwestycji budowlanych”. Ponadto do obowiązków specjalisty będzie należało „przygotowywanie projektów umów, porozumień oraz zleceń dotyczących wykonania robót budowlanych i przeglądów technicznych na potrzeby wydziału” oraz „współuczestniczenie w organizowaniu wizji w terenie i przygotowaniu postępowania o wybór wykonawcy na opracowanie opinii technicznych, ekspertyz, badań geologicznych, inwentaryzacji, pomiarów technicznych urządzeń, itp. niezbędnych badań”.

W zakresie obowiązków wyszczególniono jeszcze „współuczestnictwo w sporządzaniu wniosków o uzyskanie zgody na wycinkę drzew i innych zgód związanych z ochroną konserwatorską budynków i środowiska” oraz „sprawdzanie planów zagospodarowania przestrzennego”.

Komenda Główna Policji poszukuj eosoby z wyższym wykształceniem i posiadającej co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej. Niezbędnym wymogiem jest także przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych. W ogłoszeniu nie ujawniono jednak, na jakie zarobki może liczyć pracownik na takim stanowisku.

Wybuch w KGP

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu doszło do wybuchu granatnika w budynku KGP, a konkretnie w pomieszczeniu sąsiadującym z gabinetem komendanta głównego. W wyniku eksplozji przebita została podłoga i uszkodzony sufit w pomieszczeniu na niższym piętrze. MSWiA przekazało, że wybuchł jeden z prezentów, który Jarosław Szymczyk otrzymał w czasie wizyty w Kijowie.

We wtorek wieczorem zakończyło się przesłuchanie komendanta głównego, który ma w sprawie status pokrzywdzonego. Wcześniej Szymczyk poinformował, że nie zamierza ustąpić ze stanowiska. Z kolei szef MSWIA Mariusz Kamiński poinformował, że dymisja nie jest brana pod uwagę.

