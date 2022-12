Putin przyznaje, że „mobilizacja ujawniła problemy”. Zapowiedział zmiany od przyszłego roku

21 grudnia odbyło się rozszerzone posiedzenie kolegium Ministerstwa Obrony Rosji. Celem spotkania było wyznaczenie przyszłorocznych zadań wojskowych i ocena konfliktu w Ukrainie.

Putin podczas kolegium przedstawił zadania Rosji, jednym z nich jest rozwiązanie problemów z mobilizacją wojskową. Rosja wciąż przygotowuje nowe procedury usprawniające ten proces, mimo że oficjalnie zakończył się on w październiku. – Przeprowadzona częściowa mobilizacja ujawniła pewne dobrze znane wszystkim problemy, które należy niezwłocznie rozwiązać – przyznał.

Według prezydenta Rosji trudność stanowi przestarzały system komisariatów. – Wiem, że podejmowane są niezbędne działania, ale nadal musimy zwracać na to uwagę i budować ten system w nowoczesny sposób. Przede wszystkim trzeba unowocześnić system komisariatów wojskowych. Są to urzędy regionalne zajmujące się rekrutacją – stwierdził podczas posiedzenia.

Zmiana wieku poboru do służby wojskowej

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu zapowiedział podniesienie wieku poboru do rosyjskiej obowiązkowej służby wojskowej z 18 do 21 lat przy jednoczesnym podniesieniu górnej granicy do 30 lat. Obecnie obywatele Rosji w wieku od 18-27 lat mogą być powołani do obowiązkowej służby wojskowej. Minister apelował także o cyfryzację urzędów rekrutacyjnych.

Ponadto Szojgu chce zwiększenia liczebności Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej do 1,5 miliona osób. – W celu zapewnienia bezpieczeństwa militarnego konieczne jest zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych do półtora miliona osób personelu wojskowego, w tym personelu wojskowego w ramach kontraktu – do 695 tysięcy osób – powiedział Szojgu

