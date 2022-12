Rozpad Zjednoczonej Prawicy pogrążyłby Ziobrę? Tyle głosów mógłby zabrać PiS-owi

Media wielokrotnie opisywały groźby polityków Solidarnej Polski, że mogą opuścić Zjednoczoną Prawicę. Ostatnio politycy partii Zbigniewa Ziobry twierdzą, że nie widać przesłanek, aby taki scenariusz się ziścił, jednak „Super Express” postanowił sprawdzić, ilu zwolenników Zjednoczonej Prawicy poparłoby samodzielnie startującą Solidarną Polskę. Z sondażu Instytutu Badań Pollster wynika, że prawicowi wyborcy są w zdecydowanej większości wierni Jarosławowi Kaczyńskiemu.

„92 proc. z nich deklaruje, że w wypadku oddzielnego startu partii tworzących koalicję rządzącą zagłosowaliby na PiS, 6 proc. badanych twierdzi, że głosowaliby na partię Zbigniewa Ziobry, a 2 proc. przyznaje, że nie wie, na kogo oddaliby swój głos” — opisuje „Super Express”.

"Wynik niewystarczający do przekroczenia progu"

Wyniki skomentował w rozmowie z tabloidem polityk Solidarnej Polski Janusz Kowalski, który ocenił, że jego ugrupowanie jest zainteresowane „wspólnym startem jako twarde, suwerennościowe skrzydło Zjednoczonej Prawicy”, ale „dynamika wydarzeń jest taka, że nie da się wykluczyć także negatywnych scenariuszy”. Problem w tym, że wyniki sondażu nie dają Solidarnej Polsce większych szans na przekroczenie progu wyborczego.

– Jeśli naniesiemy te 6 proc. wyborców prawicy na całość elektoratu, to okaże się, że to wynik niewystarczający do przekroczenia progu wyborczego, a nawet do uzyskania finansowania partii z budżetu – powiedział „Super Expressowi” prof. Rafał Chwedoruk, politolog z UW. – Widać, że na prawicy nie ma przestrzeni dla formacji politycznej innej niż PiS — dodał.

„Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 17-18.12.2022 r. na próbie 1063 dorosłych Polaków” – informuje dziennik.

