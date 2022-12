Nowy sondaż. Koalicja Obywatelska ma powód do zadowolenia

Sondaż przeprowadziła pracownia Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl. Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości nie zmieniło się. Na partię rządzącą chce głosować 38 proc. respondentów. To tyle samo, co w poprzednim badaniu.

Wzrost poparcia (o 3 punkty procentowe) odnotowała tylko Koalicja Obywatelska. Chce na nią głosować 30 proc. ankietowanych. Trzecie miejsce na podium zajmuje Polska 2050, która straciła 1 punkt procentowy poparcia. Nie zmieniło się poparcie dla Lewicy. Wskazało ją 8 proc. badanych.

Konfederacja ze stratą, Porozumienie pod progiem

Nie drgnęło poparcie dla PSL ani Kukiz’15. Na PSL chce głosować 4 proc. respondentów, na Kukiz’15 2 proc. Porozumienie znajduje się pod progiem i może liczyć na 1 proc. poparcia. Deklarowana frekwencja wynosi 60 proc. i wzrosła o 3 punkty procentowe.

Inaczej głosy rozłożyłyby się według sondażu przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski. Wybory wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając poparcie 31,8 proc. badanych (to spadek. W badaniu sprzed dwóch tygodni partia Jarosława Kaczyńskiego cieszyła się wynikiem 33,6 proc. głosów -red.).

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 27,4 proc. badanych (w poprzednim badaniu 26,9 proc.). Ostatnie miejsce na podium zajęła Polska 2050, która zdobyła 10 proc. głosów (dwa tygodnie temu – 9,2 proc.).

W sondażu United Surveys zbadano także frekwencję. Według wyników tej pracowni w wyborach parlamentarnych udział chciałoby wziąć 47 proc. respondentów.

Czytaj też:

Rozpad Zjednoczonej Prawicy pogrążyłby Ziobrę? Tyle głosów mógłby zabrać PiS-owiCzytaj też:

Wyborcy odwracają się od PiS i KO? Grupa niezdecydowanych gwałtownie wzrosła