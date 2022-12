PiS z przesłaniem nadziei na święta. „Wszystko, co dobre, jeszcze przed nami”

Trwające 1,5 minuty nagranie pokazuje szereg obrazów z minionego roku. Rozpoczyna się zdjęciami opustoszałych podczas pandemii miejsc, by przejść do scen z Ukrainy – palących się domów i rozpaczających ludzi.

– Rok temu, w czasie pandemii Covid, składaliśmy sobie życzenia z nadzieją, że to, co złe, juz za nami. Niestety, chwilę później Rosja napadła na Ukrainę, a za naszą wschodnią granicą rozpoczęła się okrutna wojna. Jednak ten trudny czas pokazał nam jedno – gdy jesteśmy razem, nie ma przeszkód nie do pokonania – mówi lektor. W tle widać nagrania z czasu, gdy Polacy tłumnie pomagali Ukraińcom szukającym wsparcia w naszym kraju.

Spot PiS na święta. „Nie może zabraknąć nadziei”

– Solidarność i troska to znaki rozpoznawcze nas, Polaków. Udowodniliśmy to i w czasie pandemii, i w czasie wojny. W tych najgorszych momentach wygrało dobro i szlachetność. Zjednoczeni we wspólnym celu pokazaliśmy, jak pokonać zło. Dlatego teraz, w te kolejne trudne święta, nie może zabraknąć nadziei, że będzie dobrze, że po raz kolejny wspólnie wygramy. Że ta praca, którą włożyliśmy w nasze bezpieczeństwo, w pomoc drugiemu człowiekowi, w rozwój gospodarki, da dobrą przyszłość – przekonuje głos z nagrania.

– Narodzenie Pana daje nam wiarę w lepsze jutro. Nadzieję, że wszystko, co dobre, jeszcze przed nami. Betlejemska gwiazda wyprowadza z mroku. Niech te święta będą pełne światła, wiary i nadziei w dobre jutro. Wspólnie pokonamy to, co złe! – kończy się spot PiS. W ostatnich sekwencjach widać znacznie spokojniejsze obrazy – jarmarki bożonarodzeniowe i ośnieżone szczyty.

