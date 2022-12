PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe Polski 2050. Zarzuty są poważne

Dla partii, które otrzymują środki z budżetu państwa, odrzucenie sprawozdania finansowego jest dotkliwe, bo wiąże się z ich utratą. Polska 2050 nie otrzymuje jednak subwencji, więc decyzja PKW ma znaczenie symboliczne, jednak jak zauważa „Rzeczpospolita”, zarzuty są poważne.

Działalność Polski 2050 pod lupą PKW

Polska 2050 została wpisana do ewidencji partii politycznych w marcu 2021 roku, ale w sprawozdaniu finansowym partia nie wykazała żadnych wpłat, darowizn, przyjętych wartości niepieniężnych oraz wydatków. Wyglądało to tak, jakby nie prowadziła żadnej działalności, choć w 2021 roku organizowała wiele wydarzeń politycznych na czele z pierwszym kongresem ruchu Polska 2050. O imprezie było głośno, bo Szymon Hołownia zapowiadał, że pojawi się na niej tajemniczy gość specjalny. Spekulowano wówczas, że może to być nawet Michelle Obama, ale okazało się, że lider miał na myśli aplikację polityczną „Jaśmina”.

Wpisanie w rubrykach dotyczących przychodów kwot zero złotych wzbudziło podejrzenia PKW, która domagała się wyjaśnień. PKW dopytywała, jak to się stało, że złożono puste sprawozdanie mimo, że partia korzystała z lokalu w Warszawie i zorganizowała forum gospodarcze oraz kongres. Dopytywano też o to, kto ma prawa do „Jaśminy” oraz kto finansował spotkania członków Polski 2050 w całej Polsce. Skarbik partii wyjaśnił, że kongresy zorganizowała Fundacja Polska od Nowa ze Stowarzyszeniem Polska 2050 oraz kołem parlamentarnym, a właścicielem „Jaśminy” jest fundacja.

Sprawozdanie odrzucone po raz drugi

Odrzucając sprawozdanie, PKW stwierdziła, że „partia przyjmowała korzyści od Stowarzyszenia Polska 2050 oraz od Instytutu Strategie 2050 w postaci promowania działalności ugrupowania, czym naruszyła przepisy”. Rzeczniczka Polski 2050 Katarzyna Karpa-Świderek poinformowała w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że ugrupowanie rozważa zaskarżenie uchwały do Sądu Najwyższego.

Dziennik przypomina, że to nie pierwsze tego typu kłopoty środowiska Szymona Hołowni. Rok wcześniej PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu z wyborów prezydenckich.

Po tych słowach Kosiniaka-Kamysza słychać było śmiech. Hołownia: Małe sprostowanie