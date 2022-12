„Polski Chris Rea”. Michał Wójcik zaśpiewał kultową, świąteczną piosenkę

Święta Bożego Narodzenia są dla polityków okazją do pokazania się od nieco mniej formalnej strony. Michał Wójcik postanowił pochwalić się swoim wokalnym talentem. W ubiegłym roku polityk Solidarnej Polski nagrał cover „I’ll Be Home for Christmas”, bożonarodzeniowej amerykańskiej piosenki z 1943 roku. Swoją formą utwór przypomina list pisany przez żołnierza, który walczy na froncie II wojny światowej i prosi rodzinę o przygotowanie świąt. Hit wykonywali m.in. Bing Crosby oraz Elvis Presley.

„Driving Home for Christmas” w wykonaniu Michała Wójcika

Tym razem minister w KPRM postanowił wziąć na warsztat jedną z najbardziej kultowych świątecznych piosenek – „Driving Home for Christmas”, która została skomponowana przez Chrisa Reę. Wykonanie polityka Solidarnej Polski skomplementowała Anna Maria Siarkowska. „Niesamowite, nie wiedziałam, że Michał Wójcik tak pięknie śpiewa. Mój mąż jak usłyszał ten cover powiedział, że to śpiewa Chris Rea” – stwierdziła parlamentarzystka.

Jan Kanthak śpiewa ludowe piosenki

Pod koniec września swoimi wokalnymi umiejętnościami pochwalił się inny polityk Solidarnej Polski. Jan Kanthak wziął udział w festiwalu kulinarnym „Kiszeniaki i Kwaszeniaki” w Krzczonowie w województwie lubelskim. Wiceminister aktywów państwowych postanowił aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu.

W pewnej chwili wyszedł na scenę i zaśpiewał w duecie ludową piosenkę „W moim ogródecku”. Poseł nie znał jednak słów i musiał wspomagać się tekstem. Występ polityka do tego stopnia spodobał się kolegom z partii, że pochwalili się nim na oficjalnym profilu Solidarnej Polski w mediach społecznościowych.

Czytaj też:

„Kevin sam w domu”, czyli świąteczna masakra ozdobami choinkowymi. Ile razy zginęli włamywacze?Czytaj też:

Ks. Janusz Koplewski o świętach Polaków: Komercja i obżarstwo