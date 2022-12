Hołownia: Ziobro liderem Polexitu. Kuchciński i Suski są jak Elon Musk

– Ziobro będzie nam cały czas tłukł do głów to, co będzie jego leitmotivem przez najbliższe lata, w mojej ocenie i powtarzam to, bo jestem cały czas o tym przekonany, że on chce być liderem skrajnie prawicowej polexitowej partii, która będzie budowała się licząc na to, że powtórzy sukces i wyczeka taki moment, który miał miejsce w Wielkiej Brytanii za ileś tam lat – powiedział Szymon Hołownia na antenie TVN 24.

Hołownia krytycznie o Ziobrze

Były dziennikarz zarzucił szefowi Solidarnej Polski ignorancję w temacie Kraojwego Planu Odbudowy. – Moim zdaniem te pieniądze mają naprawdę małe szanse pojawić się na polskich rachunkach. Ziobro dzisiaj wymyślił taki spinning, że już powtarza, że to nie jest żadna darowizna, żadne super pieniądze, że to tylko wysoko oprocentowana pożyczka. On nawet nie rozumie mechanizmu KPO, to znaczy – on nie wie, ze tam jest 100 miliardów dotacji i około 50-60 miliardów złotych bardzo dobrze oprocentowanej pożyczki – wyjaśniał.

Hołownia ostro o Suskim i Kuchcińskim

W trakcie rozmowy Hołownia wykpił też dwóch popularnych posłów PiS. – Myślę, że tacy panowie jak Kuchciński, Suski to jest taki Elon Musk na miarę naszych możliwości. To są ludzie, którzy specjalizują się w podróżach poza Ziemię. Dzisiaj też, jak słyszmy, są w tej podróży, bo ja nie znam planety, o której oni opowiadają, bo na pewno to nie jest Ziemia, nie jest to Polska – mówił o swoich politycznych oponentach.

– Po pierwsze, wyzwać od świrów wszystkich tych, 80 proc. Polaków, którzy nie zagłosowali na PiS. Jak pan weźmie frekwencję wyborczą i zobaczy poparcie PiS-u, to wyjdzie, że PiS popiera 17-18 proc. Polaków, bo reszta albo nie głosowała, albo głosowała, więc reszta to świry ich zdaniem

