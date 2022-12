Donald Tusk naturalnym kandydatem opozycji na premiera. Nowy sondaż ujawnia jednak problem

Ipsos przeprowadził sondaż na zlecenie OKO.press i radia TOK FM, w którym zapytał respondentów, czy chcieliby, żeby „Donald Tusk został premierem, jeśli opozycja wygra wybory parlamentarne i przejmie władzę od PiS”. Z badania wynika, że większość Polaków nie chce powrotu przewodniczącego Platformy Obywatelskiej na stanowisko szefa rządu. Odpowiedzi przeczącej udzieliło 63 proc. uczestników badania. Z tej grupy 46 proc. wskazało na odpowiedź „zdecydowanie nie”, a 17 proc. zaznaczyło „raczej nie”.

Donald Tusk ponownie premierem? Sondaż

Za ponownym stanięciem przez Tuska na czele przyszłego rządu opowiedziało się 34 proc. 12 proc. pytanych chce takiej przyszłości „zdecydowanie”, a 22 proc. „raczej”. 4 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

W grupie deklarującej się jako elektorat KO, PL2050, Lewicy i PSL, czyli partii, które mogą potencjalnie utworzyć powyborczą koalicję, Tuska jako premiera chce 67 proc. respondentów, a nie chce go 31 proc. OKO.press zaznacza jednak, że powyższe liczby „wynikają w dużym stopniu z przewagi w grupie elektoratu opozycyjnego wyborców Koalicji Obywatelskiej, którzy najbardziej chcą, by to właśnie szef Platformy Obywatelskiej został premierem koalicyjnego rządu po przejęciu władzy od PiS”.

Z badania Ipsos wynika też, że Tuska jako premiera nie chce 58 proc. respondentów deklarujących się jako zwolennicy Polski 2050, 43 proc. zwolenników Lewicy oraz 34 proc. sympatyków PSL.

Opozycja ma zagwozdkę

Z jednej strony Tusk jako lider największej partii opozycyjnej jest naturalnym kandydatem na premiera, ale z drugiej – jak zauważa OKO.press – wyniki sondażu mogą oznaczać, że „wskazanie go przez opozycję jako przyszłego szefa rządu może osłabić mobilizację wyborczą znaczącego odsetka elektoratów Polski 2050 i Lewicy”. Portal zaznacza, że nie zrekompensuje tego też przyciągnięcie wyborców niezdecydowanych bo w tej grupie aż 75 proc. nie chce Tuska na stanowisku premiera.

Sondaż Ipsos na zlecenie OKO.press i TOK FM został przeprowadzony w dniach 19-21 grudnia 2022 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 metodą CATI.

