Błaszczak jak Kaczyński i Obajtek. Specjalne wyróżnienie dla szefa MON

Tygodnik Sieci każdego roku przyznaje specjalne wyróżnienie – tytuł Człowieka Wolności. W imieniu kapituły Jacek Karnowski ogłosił, że tegorocznym zwycięzcą plebiscytu został Mariusz Błaszczak. Dziennikarz podkreślił, że czytelnicy nie mieli wątpliwości, że to właśnie do szefa MON powinna powędrować nagroda. To wyraz uznania dla polityka, którego praca zabezpiecza polską wolność. Kapituła tytułu, w której skład wchodzą redaktorzy naczelni mediów wydawanych przez Fratrię, w pełni podzieliła to zdanie – stwierdził Jacek Karnowski.

Publicysta zaznaczył, że w mijającym roku przed całym rządem premiera Mateusza Morawieckiego, a w szczególności przed ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem, stanęło jednocześnie kilka ogromnych zadań”. Obrona wraz z innymi służbami granicy państwowej. Dostarczenie pomocy wojskowej Ukrainie, w ocenie wielu ekspertów w pierwszych miesiącach kluczowej dla przetrwania tego kraju. Zorganizowanie logistyki dla wsparcia płynącego z innych państw. Wdrożenie opracowanej jeszcze przed wojną przez Jarosława Kaczyńskiego ustawy o obronie ojczyzny. Wdrożenie nowych, skutecznych mechanizmów rekrutacji żołnierzy – wyliczał Jacek Karnowski. Dziennikarz wspomniał także m.in. o pogłębieniu współpracy w ramach NATO oraz przełamaniu wielu blokad i niemożności w zakrojonych na ogromną skalę zakupach zbrojeniowych.

W ocenie Sieci te procesy trwają i postępują szybko, są na tyle zaawansowane, że Polska z dnia na dzień zyskuje bezpieczeństwo. Silna i nowoczesna armia, zdolna odstraszyć potencjalnego agresora, będąca źródłem stabilności w całym regionie, podnosząca rangę naszego państwa, staje się faktem – dodano.

Człowiek Wolności tygodnika Sieci

Rok wcześniej nagroda tygodnika trafiła do Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei w 2020 roku nagrodzony został Daniel Obajtek. We wcześnejszych latach laureatamu byli m.in. Mateusz Morawiecki, Andrzej Duda oraz Julia Przyłębska.



