Jarosław Kaczyński ciężko zniósł operację. „Ból jest większy niż w 2019 roku”

Pod koniec 2019 roku Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów mówił o swoim stanie zdrowia, zapowiadając, że musi przejść dwie operacje. – Po najbliższych wyborach przejdę operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego w jednej nodze. Później mniej więcej rok przerwy i kolejna operacja, tym razem druga noga, która jest na szczęście w znacznie lepszym stanie – wyjaśnił.

21 grudnia Rafał Bochenek poinformował, że Jarosław Kaczyński obecnie przebywa w szpitalu i jest wyłączony ze wszystkich politycznych aktywności. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości zapewniał, że prezes PiS musi przejść zabieg, który został dużo wcześniej zaplanowany. – Wszystko przebiega zgodnie z planem. Proszę się nie martwić. Naprawdę wszystko jest w porządku – tłumaczył. Nie podał jednak żadnych szczegółów dotyczących stanu zdrowia byłego wicepremiera.

Ryszard Czarnecki przekazał, że niedawno rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim. – To był zabieg planowany od dawna. Prezes PiS mówił mi jeszcze w listopadzie, że idzie na zabieg w grudniu. I to nie była żadna awaria. Cała sytuacja powoduje tylko chwilową przerwę w aktywności Jarosława Kaczyńskiego – stwierdził.

Jarosław Kaczyński w szpitalu. Jak się czuje prezes PiS?

Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że opiekę medyczną nad Jarosławem Kaczyńskim sprawują lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego przy ulicy Szaserów w Warszawie. Prezes PiS miał przejść operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego.

Według „Super Expressu” tym razem polityk znacznie gorzej przeszedł operację kolana. – Prezes PiS ciężej zniósł operację kolana niż kilka lat temu. Jest obolały, a ból jest większy niż w 2019 roku – powiedział dziennikarzom jeden z polityków obozu rządzącego. – Jarosław Kaczyński się kuruje, przechodzi rehabilitację, dla prezesa to teraz czas świąteczno – rehabilitacyjny. Wszystko po to, aby w jak najlepszej formie i kondycji fizycznej ruszyć na przełomie stycznia i lutego do boju – zadeklarował Ryszard Czarnecki.

Były wiceminister zdrowia dodał, że przy tego typu zabiegach przerwa w aktywności trwa od dwóch do czterech tygodni. – Prezes PiS po krótkiej rehabilitacji na pewno wróci do aktywności i objazdu po Polsce. Jest na pewno pod doskonałą opieką lekarzy i rehabilitantów – podkreślił Bolesław Piecha.

