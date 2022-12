Patkowski szczerze o małżeństwie z Semeniuk. „To Olga rządzi w naszym związku”

Równo rok temu przy okazji świąt Bożego Narodzenia Olga Semeniuk i Piotr Patkowski pokazali swoje pierwsze wspólne zdjęcie. Para poznała się podczas pracy w Kancelarii Premiera, gdy on był doradcą w gabinecie politycznym premiera (później pracował w Centrum Analiz Strategicznych w KPRM), a ona była jedną z najbliższych współpracowniczek Michała Dworczyka.

Pod koniec listopada 2022 roku członkowie gabinetu Mateusza Morawieckiego wzięli ślub w kościele św. Wojciecha na warszawskiej Woli. W tym szczególnym dniu młodej parze towarzyszyło wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości. W kościelnych ławach zasiedli m.in. Piotr Gliński, Jadwiga Emilewicz oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Piotr Patkowski o życiu z Olgą Semeniuk

W rozmowie z „Super Expressem” Piotr Patkowski ujawnił nieco szczegółów z prywatnego życia z nowo poślubioną żoną. Wiceminister przyznał, że to Olga Semeniuk gra pierwsze skrzypce w ich związku. – Kto rządzi w naszym małżeństwie? Każdy, kto nas choć trochę zna, to wie, a ci co nas lepiej znają, to nie mają żadnych wątpliwości. Rządzi Olga, ale w większości spraw mamy zbieżne zdanie, co ułatwia sytuację – stwierdził polityk.

Pytany, czy nie obawia się, że wyborcy będą śmiać się, że jest pantoflarzem, Piotr Patkowski odparł, że nie przejmuje się tego typu uwagami. – Generalnie mam wrażenie, że ze wielu mężów ma taką rolę, raczej to nasza codzienność, a nie powód do śmiechu – ocenił wiceszef rozwoju i technologii.

