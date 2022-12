Lider Grupy Wagnera wyśmiał przewidywania Dmitrija Miedwiediewa. „Fantazje erotyczne”

Dmitrij Miedwiediew swoim niedawnym wpisem na Twitterze spowodował niemałą burzę w mediach społecznościowych. „Wiele osób wymyśla futurystyczne hipotezy, tak jakby rywalizowali, kto stworzy najbardziej dziką, a nawet najbardziej absurdalną. Oto mój skromy wkład” – pisał, zaznaczając komediowy charakter swojej prognozy.

Prigożyn kpił z przewidywań Miedwiediewa

Niektóre postacie z rosyjskiej przestrzeni publicznej wykorzystały jednak słowa polityka jako okazję do wyśmiania jego podejścia. Dmitrij Prigożyn, nazywany „kucharzem Putnia”, albo „psem wojny Putina” skomentował tekst Miedwiediewa w prześmiewczym tonie.

— Tak, czytałem te prognozy i nie mogę w żaden sposób skomentować fantazji erotycznych. Oczywiście, każda fantazja ma swoje miejsce. Wydaje mi się jednak, że bracia Strugaccy rozumieją to lepiej niż ja – zaznaczył w rozmowie z niezależnym rosyjskim portalem Ważnyje istorii. Strugaccy to pisarze science-fiction z czasów ZSRR.

Wódz najemników solą w oku rosyjskich elit

Choć wpis Miedwiediewa trudno traktować poważnie, to już komentarz Prigożyna pod jego adresem jak najbardziej. Przywódca grupy Wagnera, czyli rosyjskich najemników, coraz częściej pozwala sobie na śmiałe komentarze pod adresem ważnych członków obozu władzy Władimira Putina.

Prigożyn pozostaje m.in. w jawnym konflikcie z Ministerstwem Obrony, krytykując decyzje szefa resortu Siergieja Szojgu i szefa sztabu, Walerija Gierasimowa. Zaczął też działać na terenie kontrolowanym przez Siergieja Kirijenkę, rosyjskiego „wiekróla Donbasu”.

Jednocześnie rosyjskie elity nie są w stanie uciszyć lidera najemników, walczących w Ukrainie. Rosyjskie źródła twierdzą, że Władimir Putin ma dla niego obecnie zbyt wiele sympatii.

Prognozy Miedwiediewa na 2023 rok

Według Dmitrija Miedwiediewa w 2023 roku cena za baryłkę ropy wyniesie 150 dolarów i jest to jeden z mniej kontrowersyjnych pomysłów tego polityka. Przewiduje on, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy Wielka Brytania wróci do Unii Europejskiej, wywołując tym samym rozpad organizacji oraz odejście od wspólnej waluty.

W swoich dalszych fantazjach Miedwiediew pisze o zagarnięciu przez Polskę i Węgry zachodnich regionów Ukrainy. Zapowiada też IV Rzeszę, która swoim terytorium obejmowałaby nie tylko Niemcy, ale też Polskę, kraje bałtyckie, Czechy i Słowację. Dalej jednak Rosjanin widzi wojnę pomiędzy Niemcami i Francją, skutkującą... rozbiorem Polski.







