Najnowszy sondaż. Dwucyfrowa przewaga PiS nad KO

Wielkimi krokami zbliża się rok wyborczy. Zarówno politycy Zjednoczonej Prawicy, jak i opozycji deklarują, że jesienne wybory parlamentarne będą najważniejszymi od wielu lat i to właśnie wynik głosowania zadecyduje o kierunku polskiej polityki i pozycji naszego kraju na świecie.

Sondaż. Spora przewaga PiS nad KO

Z sondażu Social Changes przeprowadzonego na zlecenie portalu wPolityce wynika, że Prawo i Sprawiedliwość umocniło się na pozycji lidera. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego chciałoby głosować 39 proc. badanych, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem o 1 pkt proc. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, dla której poparcie wynosi 28 proc. (spadek o 1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem).

Sześć partii w Sejmie

Podium zamykają ex aequo dwie partie z jednocyfrowym wynikiem – Polskę 2050, formację założoną przez Szymona Hołownię oraz Lewicę popiera po 9 proc. respondentów. Poparciem 7 proc. badanych cieszy się Konfederacja, co oznacza wzrost o 1 pkt proc. Poselskie mandaty trafiłyby także do polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ludowcy w porównaniu do poprzedniego badania zyskali 1 pkt proc. i tym samym przekroczyli próg wyborczy. 1 proc. respondentów zadeklarowało chęć oddania głosu na Kukiz'15 lub Porozumienie.

W sondażu sprawdzono również, ilu wyborców chciałoby pójść do urn. Gdyby głosowanie odbyło się w najbliższą niedzielę, frekwencja wyniosłaby 57 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 23 do 27 grudnia 2022 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1054 osób.