Polityk opozycji: Obawiamy się opcji atomowej szykowanej na Tuska

– Niezależnie od sondaży, które pokazują niechęć części Polaków do Donalda Tuska, to on będzie kandydatem na premiera opozycji. Nie po to tu wracał, żeby oddawać władzę Trzaskowskiemu albo Hołowni. Zresztą elektorat opozycji jest zadowolony z jego powrotu. Stał się dla nich bezalternatywny, bo bez Tuska nie ma Platformy – mówi polityk PO.

62 proc. Polaków nie chce, aby Donald Tusk wrócił na stanowisko premiera, jeśli opozycja wygra wybory – wynika z najnowszego sondażu Ipsos dla TOK FM i OKO.press. 46 proc. ankietowanych wskazało odpowiedzi „zdecydowanie nie” a 16 proc. „raczej nie”. Na pytanie o Tuska w roli premiera, 12 proc. badanych odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 22 proc. „raczej tak”. Problem z odpowiedzią miało 4 proc. badanych.