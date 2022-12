Wojna w Ukrainie, katastrofa na Odrze, wstrząsy w koalicji rządzącej. Tym żyliśmy w polityce w 2022 roku

A jak ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Siergiej Andriejew. Dawno żaden dyplomata nie zyskał nad Wisłą takiego rozgłosu jak oblany w Warszawie czerwoną farbą przedstawiciel reżimu Putina. Zdaniem co bardziej strachliwych sprawa miała przynieść przykre konsekwencje dla Polski, ale niczym takim się nie zakończyła.

Niestety, nie zakończyła się również misja Andriejewa i złowieszcza, trójkolorowa flaga nadal powiewa z budynku na warszawskim Mokotowie.

B jak bayraktar. Bezzałogowy dron produkcji tureckiej, który pomaga Ukraińcom bronić się przed dzikimi hordami ze Wschodu. Śpiewano o nim piosenki, publicysta Sławomir Sierakowski urządził udaną zbiórkę na bayraktara dla naszych sąsiadów, a od października urządzenie jest na wyposażeniu polskiej armii.

C jak Campus Polska Przyszłości. Duże osiągnięcie Rafała Trzaskowskiego, który już drugi raz zorganizował w Olsztynie imprezę o zabarwieniu politycznym, która ani trochę nie jest obciachowa. To już samo w sobie jest wartością, a jeśli dodać do tego brak jakiejkolwiek konkurencji i coraz większy rozmach wydarzenia, Campus Trzaskowskiego nieiroicznie można nazwać światełkiem na bezgwiezdnym zazwyczaj nieboskłonie polskiej polityki.