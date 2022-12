Czołowy propagandysta Kremla grozi Polsce. „Mogę sobie z łatwością wyobrazić, jak wkraczają do Warszawy”

Władimir Sołowjow jest jednym z czołowych propagandystów Kremla. Na antenie rosyjskiej, państwowej telewizji Rossija 1 prowadzi swój własny program publicystyczny, w którym rozmawia z zaproszonymi do studia komentatorami. Prezenter regularnie wychwala imperialistyczne zapędy Władimira Putina, popiera inwazję Rosji na Ukrainę i grozi Zachodowi. Często też komentuje bieżące wydarzenia z frontu, często posuwając się do absurdalnych stwierdzeń.

Władimir Sołowjow grozi Warszawie

Tym razem Sołowjow komentował w studiu telewizyjnym pomoc, którą kraje Zachodu udzielają Ukraine w obliczu rosyjskiej agresji. Fragment audycji udostępnił na Twitterze doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko.

– Kraje Zachodu dostarczają dużo systemów obrony powietrznej, ciężkiego sprzętu i pocisków, co oznacza, że są teraz nagie. To oznacza, że możliwym staje się uderzenie w tył – przekonywał rosyjski prezenter w swoim programie. Następnie Sołowjow wspomniał o Polsce. – Mogę sobie z łatwością wyobrazić, że siły specjalne Achmat wkraczają do Warszawy, żeby sprawdzić jak się ma sytuacja. Mogę sobie łatwo wyobrazić nasze siły powietrzne – stwierdził.

– Kto ma ich powstrzymać? IRIS, który udowodniono, że jest nieskuteczny. Nie mogą obronić Kijowa, a w Niemczech nie ma nic – mówił kremlowski propagandysta. Pułk Achmat, o którym wspomina Sołowjow, to jednostka specjalna Rosgwardii, w której służą kadyrowcy.

twitter

Zachód przekazuje sprzęt Ukrainie

W czasie niedawnej wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie potwierdzono niezachwiane wsparcie Stanów Zjednoczonych dla walczącej Ukrainy. W trakcie wizyty ogłoszono kolejny pakiet militarnego wsparcia Ukrainy o wartości blisko 2 miliardów dolarów. W jego zakres wchodzą m.in. wyrzutnie rakiet Patriot.

Czytaj też:

Ławrow odrzucił „formułę pokojową”. „Z nikim nie będziemy rozmawiać na takich warunkach”Czytaj też:

Zacharowa reaguje na inicjatywę Ukrainy. „Czuję się, jakbym czytała fikcyjną powieść”