Skandal w amerykańskim Kongresie. Polityk przyznał się do kłamstw w życiorysie

Republikanin George Santos dostał się w ostatnich wyborach do Izby Reprezentantów w amerykańskim Kongresie z okręgu obejmującego część Long Island i Queens. O rozbieżnościach w życiorysie republikańskiego polityka jako pierwszy informował w ubiegłym tygodniu "The New York Times".

Republikanin kłamał w swoim CV

Santos przyznał, że nigdy nie pracował bezpośrednio dla firm Citigroup i Goldman Sachs. Przyznał też, że nie ukończył studiów, choć wcześniej twierdził, że zdobył tytuły naukowe w Baruch College i New York University. – Nie ukończyłem żadnej uczelni wyższej. Jest mi wstyd, przepraszam, że ubarwiłem swój życiorys – powiedział w rozmowie z "The New York Post".

Pojawiły się też zarzuty, że fałszywie przedstawił swoje żydowskie pochodzenie. W rozmowie z nowojorską gazetą przekonywał, że jest katolikiem i nigdy nie twierdził, że jest Żydem. – Powiedziałem, że "jestem Żydem", ponieważ dowiedziałem się, że moja rodzina ze strony matki ma żydowskie korzenie – tłumaczył się polityk. Kolejne kłamstwa polityka, dotyczące między innymi jego czasów szkolnych, ujawniło CNN.

Politykowi grozi dochodzenie prokuratorskie

Santos bagatelizuje oskarżenia. Twierdzi, że „nie jest przestępcą” i uważa, że skandal nie przeszkodzi mu w objęciu mandatu, co ma nastąpić 3 stycznia.

Prokurator okręgowa hrabstwa Nassau Anne Donnelly powiedziała jednak w środę, że mieszkańcy okręgu, z którego polityk został wybrany, „muszą mieć uczciwego i odpowiedzialnego przedstawiciela w Kongresie”. Podkreśliła też, że nikt „nie jest ponad prawem„ i zapowiedziała, że jeśli w tym hrabstwie popełniono przestępstwo, to prokuratura”będzie je ścigać„.

CBS News poinformowało, że osobne dochodzenie federalne wszczęli też śledczy z biura prokuratora USA we wschodnim dystrykcie Nowego Jorku. Mają oni przyglądać się finansom Santosa. Z kolei ABC News donosi, że nie jest to jeszcze „formalne dochodzenie”.

