Za ten sondaż na Zbigniewa Ziobrę sypią się gromy. Pytania o sympatie polityczne i KPO

Podległa ministrowi sprawiedliwości Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości planuje zlecić badanie poparcia dla Krajowego Planu Odbudowy – ustalili dziennikarze RMF FM. „Założona przez Zbigniewa Ziobrę Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości rozesłała po sondażowniach zapytanie o koszt takiego sondażu. Ktoś złośliwy by powiedział, że Solidarna Polska chce zrobić partyjny sondaż za publiczne pieniądze” – skomentował na Twitterze Krzysztof Berenda, dziennikarz wspomnianej rozgłośni.

„Żeby nie było najmniejszych wątpliwości, jaki będzie ostateczny wynik badania, SWWS proponuje absurdalne pytania z tezą” – dodał Roch Kowalski, z tej samej redakcji. RMF FM ujawniło treść pytań ze wspomnianego badania w tekście zatytułowanym: „Hojny jak Ziobro, czyli publiczne pieniądze na partyjny sondaż".

Sympatie polityczne i KPO. Jak skonstruowano pytania?

Kilka pierwszych pytań ma na celu zbadanie frekwencji w wyborach, a także sympatii politycznych: „Czy wziąłbyś udział w wyborach do Sejmu, gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę?”, „Na które ugrupowanie polityczne oddałbyś głos, gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę?”, Wyobraź sobie, że Solidarna Polska startuje podobno (osobno – red.), a nie razem z PiS. Na które ugrupowanie oddałbyś głos, gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę?”.

Kolejne pytania dotyczą już bezpośrednio Krajowego Planu Odbudowy, z którego Polska wciąż nie otrzymała funduszy: „Czy znasz warunki i koszty, jakie będzie musiała ponieść Polska w zamian za otrzymanie środków z KPO (czyli Krajowego Planu Odbudowy, który jest unijnym funduszem odbudowy po pandemii COVID-19)?” oraz „Czy poparłbyś przyjęcie środków pieniężnych z KPO wiedząc, że Polska będzie musiała zwrócić Unii Europejskiej co najmniej 3 razy większą kwotę pieniędzy od otrzymanej?”.

Przypomnijmy – w koalicji rządzącej trwają rozmowy dotyczące kształtu kompromisu z Komisją Europejską w sprawie wypłaty środków z KPO. Solidarna Polska sprzeciwia się zaproponowanej przez otoczenie Mateusza Morawieckiego nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma odblokować fundusze dla Polski.

Rzecznik rządu: Metodologicznie ten sondaż to jest katastrofa

O omówione wyżej badanie był pytany rzecznik rządu. – Zastanawiałem się, czy to wysłał student pierwszego roku socjologii w ramach zaliczeń i to raczej nieudanych zaliczeń. Metodologicznie ten sondaż to jest katastrofa. (Był – red.) Raczej robiony z gracją słonia w składzie porcelany. Jestem zdziwiony też. Nie wiem, czy tam się jakiś profesor pod tym podpisał – skomentował Piotr Müller.

