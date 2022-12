Najnowszy sondaż. Donald Tusk ma podwójne powody do złości

Koniec roku to czas różnych podsumowań, także w polityce. Jedno z nich przyniósł sondaż United Syrveys. W badaniu zapytano Polaków o to, kto jest ich ulubionym politykiem. „Który polityk zrobił na Panu/Pani największe wrażenie i był Pana/Pani zdaniem najlepszy w 2022 roku?” – brzmiało pytanie zadane respondentów.

Odpowiedzi pokazują, że nie trzeba być w ogólnopolskiej polityce, by zyskać uznanie osób z całego kraju. Dają też Donaldowi Tuskowi dwa powody do niezadowolenia: wyprzedził go zarówno wewnętrzny konkurent, jak i dwaj politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Sondaż. Polacy lubią Kaczyńskiego bardziej od Tuska

Pierwsze miejsce zajął bowiem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Kandydat Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich 2020 roku zdobył 19,8 proc. głosów. Na podium znaleźli się poza tym prezes PiS Jarosław Kaczyński z 13,9 proc. poparcia i premier Mateusz Morawiecki z wynikiem 9,4 proc.

Czwarte miejsce zajął lider Polski 2050. Szymon Hołownia został uznany za najlepszego polityka przez 9,2 proc. badanych. O 0,2 pkt proc. mniej zdobył Donald Tusk. Lider Platformy Obywatelskiej zyskał sympatię 9 proc. badanych. Za nim uplasowali się kolejno m.in. Andrzej Duda (7 proc.), Krzysztof Bosak (2,4 proc.) i Adrian Zandberg z wynikiem 2,4 proc. Wielu badanych nie wskazało swojego faworyta. Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” była drugą najpopularniejszą. Wybrało ją 16,1 proc. badanych.

Wirtualna Polska podkreśla, że zwycięzcę rankingu popierają nie tylko osoby deklarujące się jako wyborcy opozycji, ale również niezdecydowani (odpowiednio: 27 i 16 proc.). Rafał Trzaskowski ma za to zerowe poparcie w elektoracie Zjednoczonej Prawicy.

Pracownia United Surveys przygotowała też zestawienie najmniej popularnych polityków w 2022 roku. Badanie nie przyniosło dobrych wieści zarówno PiS-owi jak i PO.

