Watykan ujawnił nowe szczegóły ws. pogrzebu Benedykta XVI. Wiadomo, gdzie zostanie pochowany

Benedykt XVI zmarł w sobotę 31 grudnia o godzinie 9:34 w klasztorze Mater Ecclesiae w Watykanie w wieku 95 lat. Początkowo stolica Apostolska poinformowała, że ciało papieża emeryta zostanie wystawione w bazylice św. Piotra od 2 stycznia. Z kolei pogrzeb odbędzie się 5 stycznia o godz. 9:30 na Placu św. Piotra. Teraz watykańskie biuro prasowe ujawniło nowe informacje.

Ciało Josepha Ratzingera będzie spoczywać w klasztorze Mater Ecclesiae do wczesnych godzin w poniedziałek. Nie przewiduje się oficjalnych wizyt ani publicznych modlitw. Wierni będą mogli nawiedzić ciało Benedykta XVI od 9 do 19 w poniedziałek i od godz. 7 do 19 we wtorek. Liturgię pogrzebową odprawi papież Franciszek. Udział w ceremonii będzie możliwy bez biletów wstępu.

Pogrzeb Benedykta XVI

Kapłani, którzy będą chcieli koncelebrować mszę św., mogą kontaktować się z Biurem Celebracji Liturgicznych. Polski Episkopat poinformował, że w pogrzebie 95-latka weźmie udział przewodniczący KEP arcybiskup Stanisław Gądecki. Uroczystości pogrzebowe mają być zgodnie z wolą zmarłego skromne. W pogrzebie będą uczestniczyć oficjalne delegacje Niemiec i Włoch.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch poinformował PAP, że Andrzej Duda zamierza wziąć udział w pogrzebie emerytowanego papieża seniora. Po uroczystości pogrzebowej trumna z ciałem Benedykta XVI zostanie złożona w grotach watykańskich, w grobowcu znajdującym się w podziemiach bazyliki św. Piotra, który należał do Jana Pawła II, zanim został kanonizowany i przeniesiony w inne miejsce.

