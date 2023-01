Black Eyed Peas wystąpili na Sylwestrze Marzeń z tęczową opaską. W sieci wrze, ziobryści oburzeni

Wokół Sylwestra Marzeń w TVP było głośno jeszcze przed imprezą. W tym roku zagraniczną gwiazdą miała być Melanie C, była członkini Spice Girls, ale w ostatniej chwili artystka odwołała swój występ ze względu na „niezgodność poglądów”. W piątek TVP ogłosiła, że w Zakopanem pojawi się grupa Black Eyed Peas.

Sylwester Marzeń w TVP. Black Eyed Peas wystąpili z tęczową flagą

Muzycy rzeczywiście pojawili się na scenie na Równi Krupowej chwilę po rozpoczęciu widowiska. Widzowie od raz zwrócili jednak uwagę na ich strój – artyści mieli na ramionach pokaźnych rozmiarów opaski z tęczową flagą. — Żeby ukrócić wszelkie spekulacje, wszystko było tak jak umówione, na najwyższym poziomie. Włącznie z każdym elementem stroju — pośpieszył z tłumaczeniami tuż po ich występie prowadzący imprezę Tomasz Kammel. Z kolei Samuel Pereira z TVP Info oświadczył w mediach społecznościowych, że „cała akcja” została „zaplanowana”.

Ziobryści oburzeni

Sytuację od razu wyłapali internauci, a na Twitterze rozgorzały gorące dyskusje. Oburzenia nie kryli politycy Solidarnej Polski. „Promocja LGBT w #TVP2. WSTYD! To nie #SylwesterMarzeń lecz Sylwester Wynaturzeń” – skomentował wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. W ostrych słowach wypowiedział się też Janusz Kowalski. „Homopropaganda w TVP za 1 milion dolarów. To nie była dobra zmiana. Wstyd” – napisał polityk.

Na wpis wiceministra rolnictwa zareagowało kilkoro posłów. „Weź raz w roku wycziluj, Janusz. Baw się dobrze!!!” – poradziła mu Anna Maria Żukowska z Lewicy. „Niech się Pan tak nie obnosi z bólem dolnej części pleców, Panie Ministrze” – stwierdziła z kolei Hanna Gill-Piątek z Polski 2050.

Lichocka: Panowie z SP, napijcie się szampana na Sylwestra

Do krytyki ze strony posłów Solidarnej Polski odniosła się też Joanna Lichocka z PiS. „Panowie z SP, napijcie się szampana na Sylwestra. Zamiast lansować się politycznie nawet teraz. Polska chce się bawić dziś – wyłączcie szczucie. Dobrego Nowego Roku!” – napisała na Twitterze posłanka partii rządzącej. „To chyba jedyna dobra rzecz, którą TVP zrobiło w 2022 roku. Podczas Sylwestra Marzeń nie zapomniano o równości” – napisał europoseł Robert Biedroń.

Ziobro reaguje

Kowalski nie zastosował się jednak do rad i w kolejnych tweetach bronił swojego stanowiska. W reszcie w nocy głos w sprawie zabrał nawet minister sprawiedliwości. „Wpadki się zdarzają. Ale jeśli promocja LGBT na sylwestrowym koncercie TVP była zaplanowana przez stację, to ci, którzy uznali to za skandal, mają rację” – napisał Zbigniew Ziobro.

