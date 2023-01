Awantura po Sylwestrze Marzeń. Lider Black Eyed Peas odpowiedział współpracownikowi Ziobry

Gwiazdą zagraniczną tegorocznego Sylwestra Marzeń z TVP w Zakopanem był amerykański zespół Black Eyed Peas. Artyści pojawili się na scenie na Równi Krupowej chwilę po rozpoczęciu widowiska. Widzowie od raz zwrócili jednak uwagę na ich strój – muzycy mieli na ramionach pokaźnych rozmiarów opaski z tęczową flagą.

Sylwester Marzeń z TVP. Burza po występie Black Eyed Peas

— Żeby ukrócić wszelkie spekulacje, wszystko było tak jak umówione, na najwyższym poziomie. Włącznie z każdym elementem stroju — pośpieszył z tłumaczeniami prowadzący imprezę Tomasz Kammel. W czasie następnego wejścia zespół wyraził solidarność ze społecznością LGBT+.

Ubiór muzyków wywołał burzę na Twitterze. Wściekłości nie kryli między innymi politycy Solidarnej Polski. „Promocja LGBT w TVP2. WSTYD! To nie Sylwester Marzeń, lecz Sylwester Wynaturzeń” — napisał na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Wtórował mu też Janusz Kowalski. Głos zabrał nawet sam minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Kłótnia wiceministra z Will.i.am'em

Głosy krytyki dotarły do amerykańskich muzyków. Na wpis Warchoła odpowiedział na Twitterze lider zespołu Will.i.am. „Jedność, tolerancja, zrozumienie, szacunek, różnorodność i integracja... TO MIŁOŚĆ... Ludzie to ludzie i wszyscy powinniśmy praktykować szacunek i miłość dla wszystkich kategorii ludzi na ziemi i uczyć się od nich” – napisał artysta.

Na tym się jednak nie skończyło. Warchoł wytknął mu występ w Katarze w czasie ostatnich mistrzostw świata w piłce nożnej. „Sprzedałeś wartości za profity. Hipokryzja” – napisał wiceminister. „Pojechaliśmy tam, by szerzyć MIŁOŚĆ... po co bojkotować, gdy można jechać bezpośrednio do źródła, które potrzebuje inspiracji” – odparł zarzut Will.i.am.

Nagranie zza kulis

W podobnym tonie lider Black Eyed Peas wypowiedział się w relacji na żywo zza kulis Sylwestra Marzeń w Zakopanem. – Jesteśmy Black Eyed Peas. Można też powiedzieć Black Eyed Peace, bo jesteśmy za pokojem, jednością, harmonią. Nie jesteśmy „Black Eyed PiS” – oświadczył. – Czasami musisz wyjść do ludzi, którzy nie mają tych samych poglądów, żeby ich zainspirować. Pokazać, na czym polega tolerancja. Zatem było wspaniale móc tu być, w Polsce, to świetny kraj – zaznaczył Will.i.am.

