Wiceszef PO skrytykował pomysł PiS. „Gigantyczna pogarda dla ludzi”

Cezary Tomczyk odniósł się w TVN24 do pomysłu PiS ws. zmiany Kodeksu wyborczego. Zakłada on m.in. utworzenie małych, wiejskich okręgów i dowożenie 60-latków do komisji. – Ten projekt to gigantyczna kompromitacja tej władzy. Takie przyznanie się do tego, że autobusy w Polsce w małych miejscowościach mają dojeżdżać nie codziennie, tylko raz na cztery lata – zaczął wiceszef PO.

Cezary Tomczyk o wykluczeniu komunikacyjnym

Polityk przywołał statystyki mówiące, że w 2014 r. było w Polsce 788 tys. linii komunikacji autobusowej. Z kolei w roku 2020 było ich jedynie 480 tys. – To jest spadek o 40 proc. Są takie gminy w Polsce, do których autobus nie dojeżdża – alarmował Tomczyk. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej pomysł Prawa i Sprawiedliwości traktuje jako „pogardę”, bo „ludzi traktuje się tylko jako wyborców”.

Tomczyk odpowiadając już bezpośrednio na pytanie ws. zmian Kodeksu wyborczego przekonywał, że jego partia „zawsze tam, gdzie chodzi o rzeczy związane z frekwencją, będzie się do nich życzliwie ustosunkowywać”. Poseł PO zaznaczył jednak, że „wie, jakie intencje ma ta władza”. Tomczyk zaprezentował również własne pomysły, jeśli chodzi o działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w wyborach.

Zmiana Kodeksu wyborczego. PO ma swoje własne pomysły

Jednym z pomysłów „do rozważenia” jest wydłużenie prac komisji wyborczych, do godz. 22. Mówił też o „wykluczeniu ludzi w miastach, którzy nie są w stanie dojechać do lokali wyborczych, ze względu na stan zdrowia czy niepełnosprawność”. Wiceszef Platformy poruszył także temat dostarczania pakietów wyborczych dla Polonii.

PO jest przeciwna obniżeniu możliwości głosowania w wyborach do 16. roku życia. Tomczyk argumentował, że w jednych z badań wyszło, że ludzie są temu przeciwni, plus trzeba byłoby zmienić konstytucję. Polityk przychylnie odniósł się wprowadzenia głosowanie przez internet, co najmniej dla wybranej grupy ludzi, np. wykluczonych ze względu na stan zdrowia. Tomczyk zaznaczył na koniec, że „każdy powinien móc głosować wtedy, kiedy chce”.

