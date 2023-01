Nowe informacje o stanie zdrowia Kaczyńskiego. „Trochę czasu mu zabierze powrót do pełnej sprawności fizycznej”

– Rozmawiałem z panem prezesem bardzo niedawno temu. Jest w doskonałej formie psychicznej, natomiast na pewno trochę czasu mu zabierze powrót do pełnej sprawności fizycznej. Ale to rzecz planowa, zrozumiała i oczywista – powiedział w programie „Grafitti” w Polsat News Ryszard Czarnecki. Europoseł PiS nie chciał ujawnić, kiedy Jarosław Kaczyński wyjdzie ze szpitala. – Myślę, że to zależy od aktualnej sytuacji, ale wszystko jest pod kontrolą i wszystko przebiega – według mojej wiedzy – zgodnie z planem – zapewnił. Nie wiadomo też, czy prezes PiS wróci do czynnej polityki przed najbliższym posiedzeniem Sejmu, które według harmonogramu rozpocznie się 11 stycznia.

Jarosław Kaczyński przebywa w szpitalu

21 grudnia Rafał Bochenek poinformował, że Jarosław Kaczyński przebywa w szpitalu i jest wyłączony ze wszystkich politycznych aktywności. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości przekazał, że prezes musi przejść zabieg, który został dużo wcześniej zaplanowany. Nie podał jednak więcej szczegółów na temat stanu zdrowia Kaczyńskiego. 30 stycznia Bochenek powiedział, że Kaczyński nadal jest w szpitalu.

Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że były wicepremier przeszedł operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. – Prezes PiS ciężej zniósł operację kolana niż kilka lat temu. Jest obolały, a ból jest większy niż w 2019 roku – powiedział dziennikarzom jeden z polityków obozu rządzącego.

„Odbiera telefony i instruuje swoich ludzi”

Z kolei Interia informowała, że mimo pobytu w szpitalu, Kaczyński nie zrezygnował całkowicie z politycznej aktywności. „Chociaż odbiera telefony i instruuje swoich ludzi, pozostaje pod czujnym okiem specjalistów Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie” – donosił portal.

Czytaj też:

Najnowszy sondaż. Zmiany na podium, PiS miałoby 204 posłówCzytaj też:

„Niedyskrecje do słuchania”. Tusk hejtował, a Kaczyński budował alternatywną rzeczywistość