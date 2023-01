Ziobro nie odpuszcza w kwestii tęczowych opasek. „W tej sprawie fundamentalnie różnimy się z premierem”

Występ zespołu Black Eyed Peas z tęczowymi opaskami na ramionach podczas Sylwestra Marzeń z TVP, oburzył polityków Solidarnej Polski. Ostre komentarze pod adresem Telewizji Publicznej pojawiły się z ich strony w mediach społecznościowych już w noc sylwestrową. – Niestety piękny symbol tęczy nie uosabia dzisiaj wartości, o których te środowiska (LGBT – red.) głośno krzyczą, o wolności, miłości, tolerancji, swobody, wolnej dyskusji, ale jest zaprzeczeniem wszystkich tych pojęć, jest symbolem opresji – mówił Zbigniew Ziobro na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Ziobro: w tej sprawie fundamentalnie się różnimy z PiS

Minister zapowiedział, że temat zostanie też poruszony podczas zaplanowanego spotkania jego partii z premierem. Pytany o tę kwestię Mateusz Morawiecki zapewnił, że „PiS jest partią pełną tolerancji, zrozumienia dla różnych środowisk”. – Na pewno nie będziemy cenzurowali w najmniejszym stopniu ekspresji artystycznej – podkreślił szef polskiego rządu. W podobnym tonie wypowiedział się szef portalu TVP Info Samuel Pereira. Także w „Wiadomościach” TVP wyemitowano materiał, w którym podkreślano, że Sylwester Marzeń jest wydarzeniem dla każdego, a TVP słynie z tolerancji i otwartości.

We wtorek do tematu wrócił Zbigniew Ziobro. „Przemoc, niszczenie kościołów, opluwanie świętości, deprawowanie dzieci… Tęczowa flaga to symbol nietolerancji i agresji. W tej sprawie Solidarna Polska fundamentalnie różni się od premiera Mateusz Morawieckiego i Prawa i Sprawiedliwości. Nigdy nie będzie naszej zgody na „artystyczne promocje” LGBT w Telewizji Polskiej” – zapewnił.

Tęczowe opaski w TVP. Kowalski o „linii aksjologicznej prawicy”

Tego samego zdania jest Janusz Kowalski. „Szanowny Panie Premierze Morawieckie! Akceptacja lewicowej linii obecnych władz TVP, które z premedytacją zakontraktowały gwiazdeczkę z USA do promocji tęczowej opresyjnej agendy całkowicie sprzecznej z linią aksjologiczną prawicy, doprowadzi do eksplozji takich tęczowych manifestacji” – oświadczył.

