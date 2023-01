PiS chce informacji o finansach Hołowni. „Kto prowadzi go na swoim pasku?”

Politycy PiS wystąpili o ujawnienie źródeł finansowania partii Szymona Hołowni. – On nie chce powiedzieć, kto go finansuje i kto prowadzi go na swoim pasku – mówił we wtorek rzecznik PiS Rafał Bochenek

– Szymon Hołownia uporczywie unika odpowiedzi na pytanie, jak finansowana jest jego partia i jego fundacja, która najprawdopodobniej organizuje wyjazdy jego partii, co jest w świetle prawa nielegalne. To są nasze domysły, nie wiemy jak jest, dlatego pytamy. Hołownia mówi dużo, pokrętnie, w taki sposób, żeby nie odpowiadać na pytania. Chcemy podjąć dalsze działania w tej sprawie – zapowiedział na wtorkowej konferencji prasowej rzecznik PiS. Finanse Hołowni. Posłowie PiS interweniują w ministerstwie i PKW Rafał Bochenek powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość „chce wiedzieć, kto sponsoruje Hołownię, kto go prowadzi na pasku i czyim reprezentantem jest”. Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski poinformował, że złożono pismo o informację publiczną do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Resort ten nadzoruje fundacje, m.in tę prowadzoną przez Szymona Hołownię. – Złożymy też pismo do PKW, wniosek o informację publiczną o sprawozdanie wyborcze Polski 2050. Sprawozdanie za rok 2021 zostało odrzucone, co mnie nie dziwi. 0 przychodów, 0 wydatków, 0 na działalność – wymieniał. – Afera w Parlamencie Europejskim zatacza coraz większe kręgi. W aferę „Katargate” umoczone są środowiska współpracujące m.in. ze środowiskiem Szymona Hołowni, naszej totalnej opozycji. Czasy finansowania partii politycznych z reklamówek chyba się skończyły. Hołownia dużo mówi o finansach, niech powie o finansach swojej partii – zaapelował Sobolewski. twitterCzytaj też:

