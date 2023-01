Najnowsze doniesienia o zdrowiu Kaczyńskiego. Prezes PiS przeszedł operację

Jarosław Kaczyński trafił do Wojskowego Instytutu Medycznego przy ulicy Szaserów w Warszawie kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości zapewniał, że prezes PiS musi przejść zabieg, który został dużo wcześniej zaplanowany. – Wszystko przebiega zgodnie z planem. Proszę się nie martwić. Naprawdę wszystko jest w porządku – tłumaczył.

W podobnym tonie wypowiedział się Ryszard Czarnecki. – To był zabieg planowany od dawna. Prezes PiS mówił mi jeszcze w listopadzie, że idzie na zabieg w grudniu. I to nie była żadna awaria. Cała sytuacja powoduje tylko chwilową przerwę w aktywności Jarosława Kaczyńskiego – stwierdził.

Jak się czuje Jarosław Kaczyński?

Prezes PiS miał przejść operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. – Jarosław Kaczyński ciężej zniósł operację kolana niż kilka lat temu. Jest obolały, a ból jest większy niż w 2019 roku – powiedział dziennikarzom jeden z polityków obozu rządzącego.

Były wicepremier powitał nowy rok w szpitalu. Nie oznacza to, że Jarosław Kaczyński całkowicie zrezygnował z politycznej aktywności. „Chociaż odbiera telefony i instruuje swoich ludzi, pozostaje pod czujnym okiem specjalistów Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie” – donosił portal Interia.

Jak się okazuje, prezes PiS doszedł już do siebie po zabiegu i w środę 4 stycznia ma wyjść ze szpitala. – Mamy tego dnia jakieś posiedzenie, prezes ma być chyba obecny. Jarosław Kaczyński czuje się coraz lepiej i jest gotowy do walki o trzecią kadencję dla PiS – zapewniał dziennikarzy jeden z polityków obozu rządzącego.

Ryszard Czarnecki zapewnił, że problemy ze zdrowiem spowodowały tylko chwilową przerwę w aktywności prezesa PiS. – Za miesiąc ruszamy do boju z prezesem, aby wygrać po raz trzeci wybory parlamentarne. Przed prezesem PiS jeszcze objazd 35 okręgów. Jarosław Kaczyński się kurował, przechodził rehabilitację. Wszystko po to, aby w jak najlepszej formie i kondycji fizycznej ruszyć na przełomie stycznia i lutego do boju – wyjaśnił.

