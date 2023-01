PiS rozpoczyna wizerunkową ofensywę. Seria konferencji wymierzona w PO

Rafał Bochenek zapowiedź medialnej ofensywy PiS zaczął od własnego przemówienia na temat paliw. – Spadek ceny baryłki ropy, umocnienie złotówki, ustabilizowanie równowagi pomiędzy wolumenem importowanej ropy, a krajową produkcją to główne czynniki, które przyczyniły się do utrzymania cen paliw w Polsce. Dzięki przemyślanej strategii, odpowiedzialnym decyzjom, dzisiaj Polska ma jedną z najniższych cen paliw w Europie! W wielu krajach cena za 1 litr paliwa jest o 2-3 zł wyższa niż w Polsce – przekonywał.

Bochenek oskarża PO o bezprecedensowe ataki

Jednocześnie zwrócił uwagę, że działania rządu w tej materii są „bezprecedensowo” atakowane przez Platformę Obywatelską. – Przez lata działali według zasady: im gorzej dla Polaków tym lepiej dla nich. PO wierzy w to, że ich droga do władzy wiedzie przez nieszczęście Polaków i tak się zachowują. Przez wysokie ceny paliw, energii, czy artykułów spożywczych. Chcą, aby Polakom było jak najgorzej. Teraz awanturują się, że ceny paliw nie wzrosły do 10 zł, a na to liczyli – mówił.

Platforma Obywatelska oskarża PiS o zawyżanie cen paliw

– W środę nasi parlamentarzyści podczas konferencji wojewódzkich będą apelowali do Platformy, aby wreszcie kibicowała Polakom, a nie drożyźnie – zapowiadał Bochenek. Wystąpienie rzecznika PiS i seria konferencji polityków tej partii to odpowiedź na zapowiedź Jana Grabca z PO, który we wtorek 3 stycznia mówił o potrzebie wyjaśnienia „zawyżania cen paliw przwz PKN Orlen przed 1 stycznia, by po Nowym Roku ceny te nie wzrosły”.

