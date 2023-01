Chaos w Izbie Reprezenantów USA. Biden: To jest trochę żenujące

Amerykański kongres zebrał się we wtorek po raz pierwszy w nowym składzie. Najważniejszym punktem posiedzenia Izby Reprezentantów, w której władzę przejęli Republikanie, był wybór nowego spikera. Kandydatem Republikanów był ich lider Kevin McCarthy, który jednak nie zdobył 218 głosów. Kiedy po pięciu godzinach bezowocnych prób nie udało się wybrać spikera, zdecydowano o odroczeniu obrad. To pierwsza taka sytuacja od grudnia 1923 roku, kiedy również nie udało się wybrać spikera w pierwszym głosowaniu

Głos w tej sprawie zabrał również prezydent USA Joe Biden. – Jeśli chodzi o wybór spikera, to nie jest mój problem. To jest trochę żenujące, że tak długo to trwa i że tak ze sobą walczą. A reszta świata patrzy – stwierdził w środę. Dodał też, że chaos nie jest dobry ani dla kraju, ani dla jego wizerunku, więc ma nadzieję, iż podzieleni Republikanie się „pozbierają”.

Impas w Izbie Reprezentantów USA

Łącznie od zakończenia wojny secesyjnej w 1865 r. były dwie sytuacje, gdy spikera nie udało się wybrać w pierwszym głosowaniu. Z kolei na przełomie 1855 i 1856 roku do wyłonienia spikera potrzeba było dwóch miesięcy i 133 głosowań.

Konflikt w Partii Republikańskiej wynika z buntu ich prawego skrzydła. To zwolennicy Donalda Trumpa, którzy twierdzą, że McCarthy nie będzie wystarczająco twardy, aby przeciwstawić się Joe Bidenowi. Lider Republikanów powiedział jednak dziennikarzom, że były prezydent dzwonił do niego i potwierdził swoje poparcie. – Myślę, że Kevin wie, że to jego ostatnia szansa. Nie będzie miał takiej okazji ponownie – powiedział Kenneth Buck, który poparł McCarthy’ego.

