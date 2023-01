Pogrzeb Benedykta XVI. Joe Biden spełni przedśmiertną wolę papieża emeryta

5 stycznia o godz. 9.30 wystartują uroczystości pogrzebowe Benedykta XVI. Po śmierci papieża emeryta Joe Biden wydał oświadczenie. „Jill i ja dołączamy do katolików na całym świecie i wielu innych, którzy opłakują śmierć Ojca Świętego. Miałem przywilej spędzić z nim czas w 2011 r. i zawsze będę pamiętał jego wielkoduszność i gościnność oraz naszą znaczącą rozmowę” – zaczął prezydent USA.

„Zostanie zapamiętany jako wybitny teolog, przez całe życie oddany Kościołowi, kierujący się swoimi zasadami i wiarą. Jak zauważył podczas wizyty w Białym Domu w 2008 r., ‘potrzeba globalnej solidarności, jest pilna jak nigdy dotąd, jeśli wszyscy ludzie mają żyć w sposób właściwy ich godności’. Niech jego skupienie na posłudze miłosierdzia nadal będzie inspiracją dla nas wszystkich” – podsumował Biden w komunikacie.

Pogrzeb Benedykta XVI. Joe Biden nie pojawi się na uroczystości

Rzecznik prasowa Białego Domu została zapytana o delegację USA na pogrzeb Benedykta XVI. Karine Jean-Pierre przywołała oświadczenie amerykańskiej głowy państwa i wyjaśniła, że Stany Zjednoczone będzie reprezentował ambasador USA przy Stolicy Apostolskiej Joe Donnelly. To wypełnienie przedśmiertnej woli papieża emeryta i Watykanu. Jeśli chodzi o oficjalne delegacje, zaproszeni zostali Niemcy i Włosi. Część pojawi się w Watykanie nieoficjalnie jak np. Andrzej Duda.

Rzeczniczka Białego Domu odpowiedziała także na pytanie „co Benedykt XVI znaczył dla Bidena jako katolika”. – Prezydent traktuje swoją wiarę bardzo poważnie. To ktoś, kto podchodzi do niej z pasją. Nie muszę ci tego mówić, wiesz to sam. Prezydent pamięta wielkoduszność papieża i ważną rozmowę, jaką odbyli. To coś, co jest bardzo bliskie jego sercu – podsumowała Jean-Pierre.

Czytaj też:

NA ŻYWO: Pogrzeb Benedykta XVI. Mszy przewodniczy papież FranciszekCzytaj też:

Zła wola Franciszka, czy brak reguł? Terlikowski dla „Wprost” o pogrzebie Benedykta XVI: Powód jest inny