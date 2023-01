PiS chce zmienić kodeks wyborczy. Bochenek: To chwila prawdy

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia do Sejmu trafił projekt nowelizacji kodeksu wyborczego przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Autorzy wyjaśniają, że celem proponowanych zmian jest „zwiększenie frekwencji w wyborach przeprowadzonych na terytorium RP oraz transparentności i przejrzystości całego procesu wyborczego”. Projekt zakłada m.in. utworzenie małych, wiejskich okręgów i dowożenie 60-latków do komisji. Zdaniem wiceszefa PO Cezarego Tomczyka proponowane zmiany w prawie to „gigantyczna kompromitacja władzy”. – W tej sprawie wszystko jest oczywiste. Kaczyński zmienia kodeks wyborczy, żeby wynik PiS był jak najlepszy – mówił portalowi PolskieRadio24.pl poseł PO Marcin Kierwiński.

Do projektu odniósł się w czwartek Rafał Bochenek.

– Dla opozycji zawsze jest niewłaściwy moment, za wcześnie, za późno, zawsze jest źle. To są prawdziwie demokratyczne zmiany i dzisiaj jest chwila prawdy dla opozycji, po której stronie stoją i czy rzeczywiście są takimi demokratami, za jakich się uważają i tak mówią podobno o sobie – stwierdził na konferencji w Sejmie 5 stycznia.

Bochenek o zmianach kodeksu wyborczego: Demokracja dla wszystkich

– Dziękuję za ten cenny głos, bo to jest głos oddolny samorządowców, ludzi, którzy na co dzień organizują te wybory, muszą przygotować lokale wyborcze i bardzo dobrze, że ta ustawa wreszcie, po tylu latach powstała. Powstała po tylu latach dlatego, że uważamy, że demokracja jest dla wszystkich, chcemy walczyć z wykluczeniem, chcemy sprawić, by każdy miał prawo dostępu do lokalu wyborczego na równych zasadach – stwierdził na konferencji prasowej.

– To są pierwsze głosy samorządowców, którzy dzisiaj przyjechali tutaj do Warszawy, ale mamy również informacje dla państwa do przekazania, że już w najbliższy wtorek pan poseł Marek Ast spotka się u nas w klubie z przedstawicielami wszystkich organizacji samorządowych na takich szerszych konsultacjach. Także ta dyskusja się rozpoczyna, będą prace również w parlamencie. Niewątpliwie zależy nam, aby tę ustawę w najbliższym czasie przeprocedować i przyjąć w polskim Sejmie – dodał.

