Morawiecki reaguje na nagranie Tuska. Nazywa lidera PO „synonimem fake news”

Donald Tusk opublikował w środę krótkie wideo, w którym odniósł się do cen benzyny i gazu. - Te fakty doprowadzają Polaków do szału – grzmiał na nagraniu lider PO. – Przez wiele miesięcy, jak się okazało, PiS zawyżał ceny benzyny i okradał nas w ten sposób, wyjątkowo bezczelnie – stwierdził, po czym przypomniał, że PiS podniósł również VAT na gaz do 23 proc. „a mógł do 5 proc”. – Czytamy dzisiaj, że padają kolejne polskie firmy – zauważał. Jako przykład podał „popularną gdańską pizzerię”, która „znika ze względu na ceny gazu, które ją dobiły”.

Lider PO stwierdził, że restauracja musiała zapłacić ponad 72 tysiące złotych za gaz. – Wtedy jedna porcja frytek u nich musiałaby kosztować 30 złotych, a jedna pizza co najmniej 40 – wyliczał. – Jesteście wściekli? Więc zamieńmy tę naszą złość na siłę i zmieciemy tę władzę razem z jej bandyckimi cenami – podsumował Tusk.

Morawiecki i PGNiG reagują. „Niesprawdzone informacje”

Najpierw na nagranie Tuska zareagowała spółka PGNiG Obrót Detaliczny, która stwierdziła, że informacje o rachunku na 72 tysiące za miesiąc rozsiewają „anonimowe konta”. „Teraz temat eksponuje Donald Tusk” – czytamy we wpisie. „A teraz fakty: rachunek, jaki otrzymała pizzeria, został wystawiony za okres… 2 LAT (od 19.01.2021). Prosimy nie rozsiewać dezinformacji” – dodano. W odpowiedzi pojawił się komentarz z oficjalnego konta PO, w którym czytamy, że Tusk „wyraźnie powiedział o dodatkowej dopłacie, nie o rachunku za miesiąc”. „Dziękujemy za potwierdzenie autentyczności rachunku” – zaznaczyła PO.

Stanowisko PGNiG powtórzył premier Mateusz Morawiecki, który dodatkowo nazwał Donalda Tuska „synonimem fake news”. „Przewodniczący PO kolejny raz udostępnia w sieci niesprawdzone informacje i mówi o rachunku z gdańskiej pizzerii za gaz na kwotę 72 000 zł. PGNiG Grupa Kapitałowa reaguje – okazuje się, że to rachunek za okres 2 lat!” – napisał szef rządu.

Również na ten wpis błyskawicznie zareagowała PO. „Mówi to człowiek, któremu sąd nakazał sprostowanie nieprawdziwych wypowiedzi. Przewodniczący Donald Tusk wyraźnie powiedział o dopłacie, nie o rachunku miesięcznym. Proszę obejrzeć ten film. To tylko 34 sekundy, chociaż o głupocie Waszej władzy można by mówić godzinami” – czytamy w odpowiedzi.

