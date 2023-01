Putin wezwał do zawieszenia broni na czas świąt. Biden nie ma złudzeń

Władimir Putin poinstruował ministra obrony Siergieja Szojgu, aby rosyjskie wojsko wstrzymało ogień w Ukrainie na czas prawosławnych Świąt Bożego Narodzenia. Jego decyzję przekazały służby prasowe Kremla. Zawieszenie działań zbrojnych ma obowiązywać od południa 6 stycznia do północy 7 stycznia.

Władimir Putin ogłosił wstrzymanie ognia

Prezydent Rosji w krótkim oświadczeniu tłumaczył, że na terenach, na których prowadzone są działania wojenne, mieszka wielu wyznawców prawosławia. Wezwał stronę ukraińską do ogłoszenia zawieszenia broni i umożliwienia wszystkim chętnym uczestniczenia w nabożeństwach. Władimir Putin nawiązał także do słów patriarchy Moskwy i Wszechrusi, który apelował o wstrzymanie ognia w czasie świąt.

Na jego propozycję jednoznacznie zareagowali ukraińscy politycy, odrzucając możliwość zawieszenia broni. Doradca prezydenta Zełenskiego Mychajło Podolak podkreślał, że Ukraina jedynie niszczy na swoim terenie żołnierzy okupanta, a nie zabija cywilów jak Rosja. Dodawał, że możliwe jest wstrzymanie ognia, ale tylko w momencie opuszczenia terytorium jego kraju przez najeźdźców.

Joe Biden: Putin szuka tlenu

Pomysł Putina skomentował już prezydent USA Joe Biden. Doświadczony polityk nie ma wątpliwości, co kryje się za tym zaskakującym oświadczeniem. – Putin swoją propozycją wstrzymania ognia „szuka tlenu” – stwierdził krótko przywódca Stanów Zjednoczonych. Tym samym powtórzył stwierdzenia wielu ekspertów, według których propozycja Rosjan to jedynie „gra na czas” i łapanie okazji do zwarcia szyków.

Daniłow: Wgryziemy się w was

W swoim stylu na inicjatywę Rosji zareagował sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow. „Co stado małych kremlowskich diabłów ma wspólnego z chrześcijańskim Bożym Narodzeniem? – pytał”. Kto uwierzy abominacji, która zabija dzieci, bombarduje szpitale położnicze i torturuje więźniów? Wstrzymanie ognia? Kłamstwa i hipokryzja„ – pisał w mediach społecznościowych”. Wgryziemy się w was w dźwięczącej ciszy ukraińskiej nocy„ – dodawał.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Rosja i Białoruś zacieśniają współpracę militarną. Szykują wspólne manewryCzytaj też:

Ukraińska gospodarka skurczyła się o blisko jedną trzecią