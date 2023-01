Grabiec: Z TVP Info będziemy rozmawiać w sądzie. Reakcja Kowalskiego

Stacja TVP Info po raz kolejny wyemituje w sobotę dokument „Nasz człowiek w Warszawie”. W zwiastunie filmu widać m.in. ujęcia, na których Donald Tusk rozmawia z Władimirem Putinem zestawione z kadrami z wojny w Ukrainie. Wśród nich jest zdjęcie dłoni kobiety zamordowanej przez Rosjan w Buczy. Były premier złożył pozew przeciwko Marcinowi Tulickiemu (autorowi filmu), Jarosławowi Olechowskiemu, dyrektorowi Telewizyjnej Agencji Informacyjnej oraz przeciw TVP. Donald Tusk domaga się zakazu rozpowszechniania filmu oraz przeprosin.

„Po sobotniej emisji dokumentu „Nasz człowiek w Warszawie” planowana jest debata. Głos w jej trakcie mógłby zabrać sam Donald Tusk – jeśli przyjąłby w końcu zaproszenie do TVP – napisała stacja TVP Info na Twitterze. Pisała także, że były premier „ma możliwość skonfrontowania się ze swoją przeszłością i bliskimi relacjami wiążącymi go z Władimirem Putinem”.

Odniósł się do tego Jan Grabiec, rzecznik PO. „Z TVP Info będziemy rozmawiać w sądzie” – napisał krótko. „A my z Tuskiem, gdy stanie przed Trybunałem Stanu za swoją prorosyjską politykę lat 2007-2014” – odpisał mu wiceminister rolnictwa, Janusz Kowalski.

„Wiadomości” TVP zarzucają Tuskowi próbę cenzury. Dokument Marcina Tulickiego w poniedziałek wyemitowała Telewizja Republika. We wtorek zamieszczono go na kanale TVP Info z napisami po angielsku.

Pozew Donalda Tuska przeciwko TVP

Pod koniec grudnia Radio Zet poinformował o treści innego pozwu, który został złożony do Sądu Okręgowego w Warszawie. Chodzi o ochronę dóbr osobistych Donalda Tuska. W pozwie zaznaczono, że w materiałach TVP Tusk zostaje przedstawiony jako osoba, którą cechuje „brak wiarygodności, zmienność poglądów, hipokryzja, skłonność do kłamstwa, agresja, ponadto służalczość w stosunku do Niemców i uległość wobec Rosjan, antyfeminizm, pogarda dla ludu i cynizm”.

Do pozwu dołączono 28 screenów z 28 głównych wydań programu informacyjnego telewizji publicznej.

