Putin spędza Boże Narodzenie inaczej niż dotychczas. „Zalecamy zwrócenie szczególnej uwagi na choinkę”

Prawosławne Boże Narodzenie obchodzone jest 7 stycznia. Rosyjska agencja Interfax poinformowała, że prezydent Rosji Władimir Putin po raz pierwszy od wielu lat obchodzi święta w Moskwie. Tym razem wziął udział w nocnym nabożeństwie w Soborze Zwiastowania na Kremlu, co pokazała państwowa telewizja Rossija 1.

Samotne Boże Narodzenie Władimira Putina

Białoruski, niezależny kanał NEXTA zwraca uwagę, że Putin uczestniczył w nabożeństwie samotnie. Oprócz niego na zdjęciach i nagraniach widać tylko duchownych, którzy prowadzili liturgię. Serwis zestawił zdjęcia samotnego prezydenta Rosji z uroczystości z jego wcześniejszymi publicznymi wystąpieniami, gdy spotykał się z zagranicznymi politykami, którzy kazali mu na siebie czekać. „Wiecznie samotny i czekający Putin” – skomentowano.

„Samotny Putin wyszedł ze swojego bunkra i stoi w Soborze Zwiastowania na Kremlu moskiewskim. Wszystko w tym filmie jest piękne, ale zalecamy zwrócenie szczególnej uwagi na choinkę. A ksiądz to chyba oficer FSB” – dodano w kolejnym wpisie.



W bożonarodzeniowych pozdrowieniach, które cytuje Interfax, Putin zwrócił uwagę na „twórczy wkład Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w jedność społeczeństwa i wzmocnienie instytucji rodziny”. „To jasne, ukochane święto inspiruje ludzi do dobrych uczynków i dążeń, służy ustanowieniu w społeczeństwie trwałych wartości duchowych i wskazówek moralnych, takich jak miłosierdzie, współczucie, dobroć i sprawiedliwość” – stwierdził prezydent Rosji.

„Zawieszenie broni” na Ukrainie

W czwartek Putin zarządził 36-godzinne zawieszenie broni, które miało obowiązywać od południa w piątek do północy w sobotę, czyli na czas prawosławnego Bożego Narodzenia. Prezydent Rosji podkreślił, że ponieważ na terenach, na których prowadzone są działania wojenne, mieszka wiele prawosławnych osób, wzywa także stronę ukraińską do ogłoszenia zawieszenia broni i umożliwienia wszystkim chętnym uczestniczenia w nabożeństwach. Putin nawiązał także do słów patriarchy Moskwy i Wszechrusi, który apelował o wstrzymanie ognia w czasie świąt.

Mimo oświadczenia Putina, walki nie ustały. W piątek ukraińskie władze poinformowały o ostrzałach Kramatorska i Kurachowe w obwodzie donieckim. W tej drugiej miejscowości – jak przekazała na Twitterze wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Emine Dzheppar – Rosjanie ostrzelali budynki mieszkalne i prywatny dom. Uszkodzony został też oddział szpitala. Jedna osoba została ranna. Działania wojenne toczyły się także w Bachmucie. O trwających ostrzałach informował również szef ługańskiej obwodowej administracji wojskowej Serhij Hajdaj.

