PiS spada poparcie w najnowszym sondażu. Kolejny powód do zmartwień Jarosława Kaczyńskiego

Pracownia Social Changes przeprowadziła na zlecenie portalu wpolityce.pl pierwszy w 2023 r. sondaż poparcia partii politycznych. Na czele badania znalazła się Zjednoczona Prawica z wynikiem 37 proc. To spadek o 2 punktu procentowe, w porównaniu do poprzedniego badania przeprowadzonego pod koniec roku. Taki wynik nie daje partii Jarosława Kaczyńskiego samodzielnej większości.

Koalicja Obywatelska traci do Prawa i Sprawiedliwości oraz ich koalicjantów dziewięć pkt proc. 28 proc. poparcia to wynik bez zmian w porównaniu do końca ubiegłego tygodnia. 11 proc. ankietowanych wskazało, że popiera Polskę 2050. Przez tydzień ugrupowanie Szymona Hołowni zyskało 2 p.p. Tuż za podium z wynikiem 9 proc. uplasowała się Konfederacja, która względem poprzedniego badania także zyskała 2 p.p.

Najnowszy sondaż. Spada poparcie PiS. Sześć partii w Sejmie

Kolejną partią, która znalazłaby się w Sejmie, jest Lewica. Głos w sondażu zadeklarowało na nią 8 proc. badanych, co stanowi spadek o 1 p.p. w porównaniu do sondażu z końca grudnia 2022. Próg wyborczy przekroczyłoby jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe. 5 proc. to wynik bez zmian w porównanie do poprzedniego badania. Do Sejmu nie dostałyby się Kukiz’15 i Porozumienie. 2 proc. respondentów wskazało inną partię.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, frekwencja wyborcza wyniosłaby 58 proc., co stanowi wzrost o 1 p.p. 9 proc. wyborców jeszcze nie wie, czy poszłoby do urn. Badania przeprowadzono metodą CAWI w dniach od 30 grudnia 2022 r. do 2 stycznia 2023 r. w panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie pod względem płci, wieku i wielkości zamieszkania 1051 Polaków.

