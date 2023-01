Patryk Jaki poszedł w ślady Jezusa. Wszystko pokazał na nagraniu

Patryk Jaki postanowił wykorzystać świąteczną przerwę i odwiedził nieco cieplejszą część świata. Już w sylwestra do życzeń dołączył selfie zrobione na pięknej plaży. W Święto Trzech Króli na jego profilu pojawiło się wyjątkowe nagranie z podróży, które zaintrygowało internautów.

Patryk Jaki odwiedził miejsce chrztu Jezusa

Aktualnie za miejsce chrztu Jezusa uznaje się wschodni brzeg Jordanu, który dziś znajduje się na terenie Jordanii. Dzięki badaniom archeologicznym ustalono, że Jan Chrzciciel udzielał sakramentu w miejscu nazywanym dziś „Betanię za Jordanem”.

„Miejsce po badaniach zostało wpisane na światową listę dziedzictwa kultury UNESCO i uznane przez Watykan za miejsce chrztu Jezusa Chrystusa. Ostatnio odwiedził je papież Franciszek. Samo miejsce chrztu Jezusa nie znajduje się obecnie przy głównym nurcie rzeki Jordan, a kawałek dalej” – wyjaśnił w swoim wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych Patryk Jaki. Warto dodać, że przed Franciszkiem miejsce to odwiedził również Jan Paweł II, a także zmarły niedawno Benedykt XVI.

Polityk nie wspomniał o tym miejscu bez powodu. Do wpisu dołączył bowiem nagranie, na którym odnawia swój sakrament chrztu. Sakramentu udzielił mu ksiądz a Argentyny.

„Przysięgałem jako poseł już wielokrotnie służbę Polsce. Polsce, dla której chrzest zawsze miał tak wyjątkowe znaczenie. Rozpoczęcie nowego roku jest zawsze dobrym momentem na refleksję nad sprawami od nas większymi” – dodał europoseł.

Do wpisu dołączone były również dwa fragmenty Pisma Świętego odnoszące się do chrztu. Oba Jaki zaczerpną z Ewangelii św. Mateusza. „I byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. (...) Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego”.

Miejsce chrztu Chrystusa w Jordanii

Badania, których celem było ustalenie, w jakim miejscu Jan Chrzciciel udzielił chrztu Jezusowi trwały latami. Momentem przełomowym było odkrycie Mozaiki z Madaby, największego tego typu dzieła przedstawiającego mapę Bliskiego Wschodu z okresu bizantyjskiego. Dzieło ma wymiary aż 16x5 metrów i jest podłogową ozdobną cerkwi św. Jerzego w Madabie.

Wspomniana mapa powstała najpewniej między 542 a 570 rokiem naszej ery i w niezwykle szczegółowy sposób przedstawia lokalizacje ważnych dla chrześcijan miejsc, w tym dość dokładną lokalizację miejsca chrztu Jezusa. Dziś wiadomo już, że znajduje się ona na wschodnim wybrzeżu rzeki na terytorium współczesnej Jordanii. To właśnie w „Betanię za Jordanem” odkryto wiele ruin dawnych świątyń chrześcijańskich, a także basenów, w których w przeszłości udzielano chrztu.

