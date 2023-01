Czołowy propagandysta Władimira Putina grozi Warszawie. „Część Polski ma zostać włączona do Białorusi”

Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Żaryn poinformował, że „czołowy propagandysta Rosji Władimir Sołowiow kontynuuje kolportowanie kłamstw i medialne prężenie muskułów”. Zastępca ministra-koordynatora służb specjalnych dodał, że „na potrzeby rosyjskiej opinii publicznej roztaczane są plany kolejnych rosyjskich wojen”.

Żaryn napisał, że „Sołowiow oznajmił, iż po zajęciu Kijowa przez siły zbrojne Rosji następne w kolejce są Warszawa i stolice państw bałtyckich”. Propagandysta Putina zapowiedział podział Europy i przekonywał, że „część Polski i krajów bałtyckich powinna zostać włączona do Białorusi”.

Stanisław Żaryn o propagandzie Władimira Sołowiowa

„Według Sołowiowa militarne wsparcie udzielane Ukrainie przez Polskę doprowadziło do zmniejszenia jej potencjału obronnego, co znacznie ułatwia potencjalną inwazję np. przy użyciu kadyrowskich sił specjalnych »Achmat«”- tłumaczył Żaryn. Wszystkie te działania mają służyć realizacji głównych celów propagandowych Kremla o „potężnej i niezwyciężonej Rosji” oraz uzasadniać imperialne zapędy Kremla.

Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Polski wskazał, że celem jest również „próba zastraszenia państw Europy”. „Groźby pod adresem krajów racjonalnie podchodzących do Rosji, straszenie rosyjską armią, prężenie muskułów wobec Zachodu, to stałe elementy rosyjskiej propagandy i dezinformacji kierowanej do opinii publicznej w Rosji i na Zachodzie” – podsumował Żaryn.

