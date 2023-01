Najnowszy sondaż wyboczy. PiS liderem, nowy gracz zmieni układ sił?

W najnowszym sondażu sprawdzono, która partia miałaby największe szanse na zwycięstwo, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę. Z badania przeprowadzonego przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że pozycję lidera obroniło Prawo i Sprawiedliwość.

Sondaż. PiS liderem, sześć partii w Sejmie

Na formację Jarosława Kaczyńskiego chciałoby zagłosować 29,7 proc. ankietowanych. Obecna partia rządząca nie ma jednak powodów do zadowolenia, ponieważ w porównaniu do poprzedniego sondażu straciła 4,5 pkt proc. zwolenników. Na drugim miejscu uplasowała się Platforma Obywatelska z wynikiem 25,4 proc. – oznacza to spadek poparcia o 2,9 pkt proc. Podium zamyka Polska 2050, która wyraźnie traci dystans do dwóch największych partii. Ugrupowanie Szymona Hołowni może liczyć na 9,2 proc. głosów (a więc o 0,4 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu).

Czwarte miejsce zajęła Lewica z wynikiem 8,9 proc. Poselskie mandaty trafiłyby również do polityków Konfederacji, którą popiera obecnie 6,6 proc. respondentów. 5,7 proc. ankietowanych zadeklarowało chęć oddania głosu na Polskie Stronnictwo Ludowe. Warto zwrócić uwagę, że aż 14,5 proc. badanych nie wie, na którą partię polityczną chcieliby zagłosować.

Sondaż. Nowa inicjatywa namiesza na polskiej scenie politycznej?

W badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” sprawdzono również, czy start samorządowców zmieniłby cokolwiek w wyborczych wynikach. Jak się okazuje, wejście do gry prezydentów polskich miast nie namieszałoby na polskiej scenie politycznej. W takim wariancie również wygrywa PiS (29,5 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się Platforma Obywatelska(23,7 proc.), Lewica (8,8 proc.), Polska 2050 Szymona Hołowni (7,3 proc.) i Konfederacja (6,3 proc.). Stawkę zamyka PSL (6,2 proc.).

Samorządowe inicjatywy nie przekroczyłyby progu wyborczego. Na Bezpartyjnych Samorządowców chciałoby głosować 2,3 proc. ankietowanych a na projekt Rafała Trzaskowskiego Tak dla Polski! Ruch Samorządowy 1,9 proc.

