Minister Wójcik nagra płytę z przebojami polskiego artysty. Będzie „Parostatek”

Michał Wójcik kolejny album zapowiedział na wiosnę tego roku. Najnowszy talent muzyczny na naszej scenie politycznej zamierza oddać hołd zmarłemu niedawno artyście. Przeboje Krzysztofa Krawczyka będzie śpiewał od marca, by zdążyć na rocznicę śmierci artysty, przypadającą na 5 kwietnia.

– Po spektakularnym sukcesie z płytą świąteczną uznałem, że mogę podbijać sceny i serca ludzi. Dostałem propozycję koncertu. Dostałem świetne sms-y od znanych artystów. Jestem parlamentarzystą z Katowic, a w tym mieście urodził się Krzysztof Krawczyk. Ta płyta nagrana przeze mnie będzie w hołdzie dla niego. Tak to widzę – przekazał polityk na łamach „Super Expressu”.

Minister w KPRM został przyłapany przez dziennikarzy w galerii handlowej przy półce z płytami. Miał szukać właśnie dzieł Krzysztofa Krawczyka. Zapytano go też, których utworów będzie można się spodziewać. – Na pewno będzie „Parostatek”, bo zawsze świetnie to śpiewam, czy „Za tobą pójdę jak na bal”. W marcu wchodzę do studia, nagrywam płytę i w kwietniu z okazji rocznicy śmierci Krzysztofa Krawczyka ją opublikujemy. Mam już nawet pierwsze propozycje koncertów – zapowiadał.

Eksplozja talentu ministra Wójcika

Święta Bożego Narodzenia są dla polityków okazją do pokazania się od nieco mniej formalnej strony. Michał Wójcik postanowił pochwalić się swoim wokalnym talentem. W ubiegłym roku polityk Solidarnej Polski nagrał cover „I’ll Be Home for Christmas”, bożonarodzeniowej amerykańskiej piosenki z 1943 roku. Swoją formą utwór przypomina list pisany przez żołnierza, który walczy na froncie II wojny światowej i prosi rodzinę o przygotowanie świąt. Hit wykonywali m.in. Bing Crosby oraz Elvis Presley. W tym roku z kolei minister w KPRM postanowił wziąć na warsztat jedną z najbardziej kultowych świątecznych piosenek – „Driving Home for Christmas”, której autorem jest Chris Rea.

