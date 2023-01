Nowa jednostka w Wojsku Polskim. Będzie operować przede wszystkim na Podlasiu

Przypomnijmy: w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, rząd Zjednoczonej Prawicy podjął decyzję o zainwestowaniu ogromnych środków w rozbudowę i modernizację Wojska Polskiego.

Cel: najsilniejsze wojska lądowe NATO w Europie

Wypełnieniu tego celu służą m.in. kontrakty na dostawy uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Jeśli uda się zrealizować wspomniane założenia, nasz kraj będzie dysponować najsilniejszymi wojskami lądowymi spośród wszystkich krajów NATO w Europie.

Na podstawie wniosków z przebiegu rosyjskiej agresji na Ukrainę, szczególny nacisk został położony na rozbudowę artylerii oraz sił pancernych. Docelowo, nasza armia ma liczyć 300 tys. żołnierzy, w tym 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Dla porównania, w szeregach Wojska Polskiego służy obecnie 150 tys. żołnierzy.

„Żeby agresor nie poważył się na zaatakowanie naszego kraju”

W poniedziałek, 9 stycznia, szef MON Mariusz Błaszczak zorganizował konferencję prasową w koszarach 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, gdzie ogłosił kolejną decyzję ws. rozbudowy Wojska Polskiego. Chodzi o sformowanie 1. Dywizji Piechoty Legionów. Będzie to już piąta tego rodzaju jednostka naszej armii.

Wyjaśnijmy, że dywizja to związek taktyczny różnych rodzajów sił zbrojnych, którego liczebność wynosi od 5 do 15 tys. żołnierzy. Siedziba dowództwa 1. Dywizji Piechoty Legionów Wojska Polskiego ma znaleźć się w Ciechanowie, ok. 100 km na północ od Warszawy. Funkcję pełnomocnika ds. sformowania nowej jednostki objął gen. bryg. Norbert Iwanowski.

– Nie ulega żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia z próbą odbudowy Imperium Rosyjskiego, tj. imperium zła. Bez względu na to, czy ono było czerwone, czy białe, czy teraz jest putinowskie, zawsze niosło z sobą zło, o czym codziennie przekonują się nasi sąsiedzi z Ukrainy (...) Zadaniem władz Polski jest budowanie silnego Wojska Polskiego. Tak, aby skutecznie odstraszyć agresorów, żeby agresor nie poważył się na zaatakowanie naszego kraju – mówił minister Błaszczak.

„Nasycić wschodnią część naszego kraju Wojskiem Polskim”

Nowa jednostka ma powstać jeszcze w tym roku i zostanie wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt, m.in. produkowane przez Koreę Południową czołgi K2 i armatohaubice K9, a także produkowane przez nasze zakłady wyrzutnie artyleryjskie Langusta i moździerze Rak.

Garnizony 1 Dywizja Piechoty Legionów będą znajdować się przede wszystkim na Podlasiu, m.in. w Grajewie, Kolnie, Siematyczach czy Łomży. Nazwa jednostki nawiązuje do dywizji, która wsławiła się m.in. w walkach z Niemcami w czasie Wojny Obronnej 1939 roku.

– Staramy się, aby nasycić wschodnią część naszego kraju Wojskiem Polskim (...) Między 16. Dywizją Zmechanizowaną, która operuje przede wszystkim w województwie warmińsko-mazurskim a 18. Dywizją Zmechanizowaną, operującą głównie w województwie mazowieckim i lubelskim, właśnie powstaje 1 Dywizja Piechoty Legionów, która będzie operowała przede wszystkim na terenie województwa podlaskiego – tłumaczył szef MON.

