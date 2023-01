Polska 2050 złożyła skargę na uchwałę PKW. Chodzi o sprawozdanie finansowe

W poniedziałek 9 stycznia Polska 2050 Szymona Hołowni złożyła do Sądu Najwyższego skargę na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącej odrzucenia sprawozdania finansowego partii za 2021 rok – przekazała Katarzyna Karpa-Świderek, rzeczniczka prasowa ugrupowania.

„W skardze na uchwałę PKW podnosimy między innymi następujące argumenty: PKW mylnie łączy partię Polska 2050 Szymona Hołowni z podmiotami, które powstały i funkcjonowały na długo przed założeniem partii. PKW wydało uchwałę, nie popierając jej żadnym materiałem dowodowym. Bez prawomocnego wpisu do Rejestru Partii Politycznych, nie mogliśmy założyć konta w banku. Bez konta w banku partia nie mogła działać” – czytamy w dokumencie przesłanym do redakcji „Wprost”.

O tym, że Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Polski 2050 za 2021 rok, poinformowała „Rzeczpospolita” w drugiej połowie grudnia.

Michał Kobosko: My nie mamy nic do ukrycia

Głos w sprawie zabrał Michał Kobosko. – Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje uchwałę PKW do uderzania w naszą partię, bo się nas boi. Dlatego od dwóch tygodni jesteśmy głównymi gwiazdami rządowej telewizji. PiS przestraszył się nowej jakości, jaką partia Polska 2050 Szymona Hołowni wnosi do polityki. My nie mamy nic do ukrycia. Działamy transparentnie i zgodnie z prawem. Jesteśmy przekonani o słuszności naszych argumentów, mamy nadzieję, że Sąd Najwyższy je podzieli – stwierdził pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni.

