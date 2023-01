Sondaż. Większość Polaków uważa, że wolność słowa jest w naszym kraju zagrożona

Ankieterzy IBRiS zadali Polakom jedno pytanie. Chcieli dowiedzieć się, czy ich zdaniem instytucje państwowe próbują ograniczyć wolność słowa w naszym kraju. 48,7 proc. badanych „zdecydowanie” zgodziło się z takim stwierdzeniem, a 13,1 proc. „raczej” się zgodziło. „Zdecydowanie nie” odpowiedziało 14,z proc. badanych, a „raczej nie” 14 proc.

Sondaż. Wolność słowa zagrożona?

Najczęściej na zagrożenie dla wolności słowa wskazywali mieszkańcy największych miast, liczących powyżej 250 tys. osób (81 proc.). W miastach do 50 tys. z tak postawioną tezą zgadzało się 65 proc. ludności, a 28 proc. się nie zgadzało. Na wsi 47 proc. mieszkańców dostrzegało zagrożenie dla wolności słowa, podczas gdy 36 proc. nie widziało złych zamiarów instytucji państwowych.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET przeprowadzono w dniach 05-07.01.2023 roku na ogólnopolskiej próbie 1100 osób.

„Lex pilot”, czyli TVP zawsze na pierwszym kanale

Jak dowiedzieli się od nadawców posłowie Platformy Obywatelskiej, Prawo i Sprawiedliwość zmierza do zmian w ustawie o KRRiT. Według nowych przepisów pierwsze pięć kanałów zarezerwowanych będzie dla nadawcy publicznego. Jedynka na pilocie niezależnie od operatora przeniesie nas na TVP1, a następne cztery przyciski kolejno na: TVP2, TVP Info, program regionalny TVP i TVP Kultura. Ponadto, według posła Grzegorza Napieralskiego, nowelizacja ta da rządowi prawo do decydowania o 30, a nawet 35 pierwszych programach. Zmiany te dotyczyć będą zarówno nadawców, jak i operatorów. Dodatkowo to na nich spadną koszty związane z całym przedsięwzięciem.

