Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowych odcinków dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników korzystających z „WPROST PREMIUM”.



Zapraszamy do obejrzenia fragmentu odcinka:



Opozycja nadciąga z odsieczą? Gawkowski zapowiada pomoc rządowi

W grudniu 2022 roku posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie ustawę, która ma otworzyć drogę do odblokowania środków z KPO dla Polski. Projekt miał być procedowany w niższej izbie parlamentu na grudniowym posiedzeniu, ale ostatecznie – po stanowczym oświadczeniu prezydenta – nie wszedł do porządku obrad. Prawdopodobnym jest, że procedowanie rozpocznie się w środę (tj. 11.01.2023).

– Mogę w imieniu całej opozycji obiecać to, co razem ustaliliśmy: dziś rano na pewno zagłosujemy przeciwko odrzuceniu ustawy o Sądzie Najwyższym w pierwszym czytaniu, jeśli taki wniosek padnie. Nie chcemy przeszkadzać, pomożemy rządowi – mówi Krzysztof Gawkowski, komentując zamieszanie. – Najważniejsze dziś to przyjąć pieniądze z Unii Europejskiej. Dokonać tego, co nie udało się przez ostatnie 2 lata – zacząć "pracować" na tych pieniądzach. To, co robi pan Ziobro, to de facto ekonomiczna zdrada stanu i opozycja nie będzie rzucała kłód pod nogi. Chcemy jednak prawa konstytucyjnego, a nie pisanego na kolanie – dodaje Gawkowski.