Wielki sukces prezydenta Dudy. Wyprzedził Bidena i von der Leyen

Ośrodek badania opinii Info Sapiens LLC na zlecenie Centrum Nowa Europa przeprowadził sondaż dotyczący zaufania Ukraińców do zagranicznych przywódców. W badaniu sprawdzono, którzy światowi liderzy cieszą się największym zaufaniem obywateli, a którzy zdecydowanie nie mają powodów do zadowolenia.

Najnowszy sondaż. Komu ufają Ukraińcy?

Jak się okazuje, zdecydowanym liderem zestawienia został Andrzej Duda. Prezydent Polski utrzymał pozycję lidera, jednak zaufanie do niego zdecydowanie wzrosło – z 52 proc. w 2021 roku do 87 proc. obecnie. Głowa naszego państwa wyprzedziła Joe Bidena. Przywódca USA uplasował się na drugim miejscu a zaufanie do niego zadeklarowało 79 proc. badanych.

Podium zamyka szefowa Komisji Europejskiej. Ursuli von der Leyen ufa 73 proc. Ukraińców. Na czwartym miejscu znalazł się premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. Eksperci podkreślają, że gdy szefem rządu w Londynie był Boris Johnson, jego wynik był lepszy niż obecnego premiera.

Centrum Nowa Europa zauważyło, że generalnie w związku z inwazją Rosji zdecydowanie wzrosło zaufanie do zachodnich polityków. – Ukraińcy są świadomi, że bez wsparcia Zachodu byłoby im dużo trudniej walczyć w wojnie – podkreślono.

Ogromny wzrost nieufności wobec Orbana

Zaskoczeniem nie jest, że zdecydowana większość Ukraińców nie ufa Władimirowi Putinowi. Brak zaufania do przywódcy Rosji zadeklarowało 97 proc. respondentów. Zaledwie 3 pkt proc. mniej w niechlubnym rankingu zdobył Aleksandr Łukaszenka. Na podium trafił również przywódca Chin Xi Jinping (nie ufa mu 73 proc. ankietowanych). Znacząco wzrósł również poziom nieufności wobec Viktora Orbana (69 proc.).

